Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 20:10h.

El jugador recibió insultos durante todo el partido, pero se incrementaron tras sus palabras

La secuencia completa de la batalla del derbi Barça-Espanyol con Gavi y Pere Milla encarados

Compartir







Un derbi siempre conlleva un ambiente caliente. Y el derbi de Barcelona no fue menos. Anoche, FC Barcelona y RCD Espanyol se veían las caras en la jornada 31 de LALIGA EA Sports.

Los de Manolo García necesitaban ganar para salir de la mala racha que atraviesan desde que comenzó el año. Por otro lado, los de Hansi Flick lograron tres puntos clave para aumentar la ventaja en LALIGA contra el Real Madrid.

Tras el partido, se formó una tangana con varios jugadores implicados, además de insultos, celebraciones y algún exceso. Aunque hubieron dos protagonistas como fueron Pere Milla y Gavi, fue Pol Lozano quien denunció la actitud de los jugadores del FC Barcelona una vez finalizó el encuentro ante los micrófonos de los medios de comunicación.

Al acabar en encuentro, en la entrevista en DAZN a pie de campo, el centrocampista explicó lo que había sucedido en ese final de encuentro: "No, da igual, cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir". Aunque no decía nombres, apuntaba a comportamientos provocadores tras la victoria azulgrana

Pol Lozano cierra sus redes tras los insultos de aficionados del Barça

Durante todo el partido, el centrocampista perico estuvo recibiendo insultos en las redes sociales por parte de los aficionados del FC Barcelona, que incrementaron cuando anotó el gol a Joan García que recortaba distancias en el marcador.

Además, sus últimas declaraciones incendiaron aún más a los seguidores del FC Barcelona, que ya no solo lo comentaban en X sino que fueron a su perfil personal de Instagram a dirigirle personalmente los improperios.

La situación ha llegado hasta tal punto que el jugador perico ha optado por cerrar su perfil de Instagram. Si alguien busca ahora mismo su usuario (@lozanopol) no aparece en el buscador. Además, si se hace esta búsqueda a través de Google, en la red social aparece el mensaje de 'Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página.'