Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 12:19h.

La participación de futbolistas como Gavi, Fermín o Lamine Yamal genera polémica

Manolo González responde a los vaciles del Barcelona al Espanyol: "Cuando pierdes, te la tienes que comer"

Compartir







La victoria del FC Barcelona en el derbi ante el Espanyol dejó una imagen que ya está generando polémica. Tras el partido en el Camp Nou, varios jugadores azulgranas se unieron a la celebración con la afición y entonaron un cántico habitual en la grada que ha encendido a la hinchada perica: “Rezaremos por tu desaparición”. Un gesto que, lejos de ser aislado, podría tener recorrido en los próximos días.

Un cántico habitual… pero con protagonistas inesperados

El cántico en cuestión no es nuevo. Se trata de un grito que suele escucharse en el Camp Nou, especialmente desde la Grada de Animación y sectores más radicales, y que históricamente ha molestado a la afición del Espanyol.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del FC Barcelona ante el Espanyol: varios notables con Lamine Yamal siendo el mejor

La diferencia en esta ocasión es clara: los propios jugadores del Barça se sumaron a entonarlo tras el pitido final. Durante la celebración sobre el césped, futbolistas como Gavi, Fermín o Lamine Yamal se dejaron llevar por el ambiente y participaron activamente en el cántico junto a los aficionados.

No es la primera vez que ocurre. Ya en la celebración liguera del curso pasado, los jugadores azulgranas protagonizaron una escena similar junto a seguidores en la ciudad deportiva, lo que demuestra que este tipo de situaciones no son puntuales.

El hecho de que el cántico lo entonen los aficionados entra dentro de lo habitual en un derbi caliente, pero que lo hagan también los jugadores eleva el nivel de la polémica. En el entorno del Espanyol, este tipo de mensajes son especialmente sensibles, ya que se consideran una falta de respeto institucional.

La escena, grabada y difundida en redes sociales, podría traer consecuencias mediáticas e incluso algún tipo de reproche público en los próximos días. En un contexto donde se intenta rebajar la tensión en los derbis, este tipo de celebraciones vuelven a poner el foco en los límites entre rivalidad y provocación.