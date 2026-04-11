Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 21:13h.

El técnico del FC Barcelona repasa la victoria de su equipo ante el Espanyol

Ferran Torres y Lamine Yamal acercan al Barça al título de Liga tras llevarse el derbi catalán ante el Espanyol

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El FC Barcelona ha logrado una importante victoria frente al RCD Espanyol. Para Hansi Flick, tal vez haya sido uno de los triunfos más complicados de los últimos meses. Y es que su plan de partido no era el que finalmente ha realizado. En la previa ya avisaba que esperaba poder dar descanso a jugadores como Lamine Yamal o Pedri, pensando obviamente el el partido que el martes tiene el combinado culé en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, y pese a que parecía que podía llevarse a cabo esos descansos, el gol de Pol Lozano que colocaba el 2-1 en el marcador trastocó los planes del técnico alemán. En DAZN, es el propio Flick quien explica cómo ha 'aceptado' su plan fallido con Lamine y actualiza el estado de Gerard Martín, quien se lesionó y no pudo salir en la segunda mitad.

"A veces es como que dominamos la primera parte y vamos ganando 2-0. Así que normalmente para mí el partido estaba claro. Y también normalmente en nuestros pensamientos estaba que podíamos hacer algunos cambios. Pero al final estuvo muy ajustado y ellos quizá vuelven al partido, y para mí fue como: ponlo en el campo. Y también es importante que Dani y Frenkie… eso es todo", cuenta Flick sobre ese plan frustrado de dar descanso a jugadores clave de cara al partido de vuelta de la Champions.

Otro de los nombres del partido ha sido el de Ferran Torres. Sus dos goles ponen muy feliz a un Flick que se muestra muy alegre de verle de dulce. "Por supuesto, todo delantero necesita goles. Así que estoy contento por él porque también se podía ver en los entrenamientos. Está en un buen momento y estoy feliz de que haya marcado estos dos goles", reconoce el alemán.

Gerard Martín, ¿estará para el martes en la Champions?

Las alarmas se encendieron al borde de terminar la primera parte, con una lesión de Gerard Martín. Flick, eso sí, es optimista al respecto. "Creo que no es demasiado grave. Creo que puede jugar el martes", confiesa. "Hemos gestionado los minutos. El partido era distinto a lo que esperábamos. Hemos cambiado la idea inicial. Hay dos días para recuperarnos. Los jugadores saben cómo hacerlo. Estamos preparados y queremos plantarles cara allí", añade sobre lo que ocurrirá el martes ante el Atleti.

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Con el 2-1 del Espanyol, Flick actuó. "Sí, por supuesto, esa era nuestra idea: meter a Dani y también a Frenkie. Pero con Frenkie tuvimos que esperar un poco porque venía de una lesión larga. Así que con esos dos cambió totalmente. Tuvimos más control del balón y en ese momento eso es muy importante", zanja en DAZN.