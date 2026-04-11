Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 19:49h.

El central catalán sintió molestias contra el Espanyol

El gesto de Ferran Torres en la celebración tras romper su racha negativa

Compartir







El derbi de Barcelona estaba yendo por el camino que el conjunto culé quería. Ferran Torres recuperó el olfato goleador justo a tiempo para el tramo decisivo de la temporada y muchos futbolistas culés dejaron detalles de mucha calidad, permitiendo a los suyos irse 2-0 por delante en el marcador al descanso.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. En el minuto 35, Gerard Martín hizo saltar las alarmas tirándose al suelo estando completamente solo. Esto alertó al banquillo culé que rápidamente mandó a las asistencias médicas al terreno de juego.

El central catalán estuvo unos segundos tendido en el césped mientras los servicios médicos le atendían. Hansi Flick llamó rápidamente a Marcus Rashford, aunque el cambio no se efectuó.

Las buenas noticias es que Gerard Martín pudo terminar el primer tiempo sobre el terreno de juego. Sin embargo, nada más empezar la segunda mitad fue sustituido por Marc Casadó, moviendo así a Eric García al centro de la defensa.

PUEDE INTERESARTE Frenkie De Jong vuelve y el Barça respira con Pedri

El problema del Barcelona para la vuelta de Champions

Hansi Flick pudo solucionar el problema del central en el derbi de Barcelona contra el RCD Espanyol. Sin embargo, si se termina de confirmar la lesión de Gerard Martín, supondría agravar aún más los contratiempos del conjunto culé para la Champions League.

Y es que el próximo martes, el FC Barcelona deberá remontar ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano si quieren seguir vivos y disputar las semifinales de la Champions League tras caer por 2-0 en la ida de los cuartos de final.

Para el encuentro de vuelta, Hansi Flick no podrá contar con Pau Cubarsí, quien fue expulsado en el partido del Camp Nou. De esta forma, el alemán no podrá alinear a ninguno de sus dos centrales titulares.

Además, en los últimos encuentros, los otros dos centrales disponibles han ejercido en diferentes posiciones, como Eric García de centrocampista o Ronald Araujo de lateral.

Aun así, estos dos últimos son los que tienen más papeletas para partir en la zaga central contra el Atlético de Madrid. La otra alternativa, aunque menos probable, es colocar a Jules Koundé como central y Joao Cancelo de lateral derecho.