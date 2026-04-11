Frenkie De Jong vuelve y el Barça respira con Pedri

Fran Duarte 11 ABR 2026 - 12:47h.

Hansi Flick recupera a Frenkie De Jong y le convoca para el partido contra el RCD Espanyol

En vídeo, Hansi Flick organiza el pasillo de collejas para celebrar la vuelta de Frenkie de Jong con el equipo

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El FC Barcelona no para de sumar buenas noticias en esta recta final de la temporada. El empate del Real Madrid contra el Girona certifica prácticamente LALIGA de color azulgrana. Los de Flick pueden dar un golpe en la mesa si ganan el derbi contra el RCD Espanyol y dejarían la competición liguera completamente encarrilada con 9 puntos de ventaja sobre el eterno rival.

Frenkie De Jong regresa a la lista de Flick

Y que mejor manera de hacer frente a este encuentro que con el regreso de Frenkie De Jong. El neerlandés llevaba sin entrar en una convocatoria seis partidos desde que se lesionó en un entrenamiento en el bíceps distal de la pierna derecha. Su último partido fue contra el Levante el 22 de febrero y desde entonces se ha perdido nueve partidos, incluida la ida de los cuartos de Champions League contra el Atlético de Madrid.

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Es cierto que Marc Bernal ha cumplido con creces de sustituto de De Jong durante estos partidos, pero recuperar al neerlandés es un alivio para Flick con la vista a encarar la recta final de temporada de la mejor manera posible. Frenkie ha sido un fijo en el once del alemán disputando 31 partidos. Precisamente en estos momentos ha causado baja Marc Bernal por una lesión de tobillo por lo que el regreso de De Jong a la convocatoria se celebra por partida doble. El catalán tiene complicado jugar el partido de vuelta con el Atlético de Madrid en el Metropolitano y el derbi contra el Espanyol puede ser ideal para que Frenkie recupere el nivel competitivo tras su lesión, para volver a ser el mejor escudero de Pedri.

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Además de De Jong, Flick respira por tener disponible a Pedri después de cambiarle en el descanso contra el Atlético en el Camp Nou para prevenir una posible lesión. Ambos serán los pilares en el centro del campo de Flick para completar la gesta tratando de conseguir la remontada. También ha recuperado en los últimos días a Jules Koundé y Alejandro Balde. Se mantienen con baja Andreas Christensen, Marc Bernal y Raphinha.