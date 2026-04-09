Fran Fuentes 09 ABR 2026 - 15:39h.

Hast ahora se había perdido los últimos nueve partidos del Barça

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Amén de la buena noticia con Pedri, que ha entrenado con normalidad este jueves, Hansi Flick también ha podido contar con la presencia de Frenkie de Jong durante la sesión de hoy. El mediocentro neerlandés, que no ha vuelto a jugar con el FC Barcelona en los últimos nueve partidos, ha vuelto de manera parcial, aprovechando que se trataba de un día de menor intensidad. De este modo, ha tocado balón y su regreso podría ser inminente.

Así las cosas, según informa el diario SPORT, el cuerpo técnico de Hansi Flick esperará a este viernes para ver cómo está el jugador. Si las sensaciones son buenas, podría tener unos minutos en el partido de LALIGA frente al RCD Espanyol. Del mismo modo, para su regreso de cara al próximo martes, en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, se es aún más optimista.

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Cuántos partidos se ha perdido Frenkie de Jong con el Barcelona

En este sentido, el último partido de Frenkie de Jong fue frente al Levante UD, donde cuajó un auténtico partidazo. Desde entonces se ha perdido los duelos ante el Villarreal, la vuelta de Copa frente al Atleti, el Athletic Club en San Mamés, los dos partidos de la eliminatoria frente al Newcastle, y frente a Sevilla, Rayo Vallecano y FC Barcelona en LALIGA. Si bien el equipo se ha repuesto bien, tirando de Marc Bernal, Marc Casadó y Eric García, el regreso de un futbolista de su categoría siempre es buena noticia.

Así las cosas, en el FC Barcelona son conscientes de que están afrontando el tramo decisivo de la temporada con una limitación importante de futbolistas en la plantilla, debido a las lesiones de jugadores importantes como Raphinha o el propio Frenkie de Jong. Ahora, con el regreso del neerlandés, Hansi Flick tendrá un poco más de oxígeno para decidir sus onces en los partidos decisivos.