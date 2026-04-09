Fran Fuentes 09 ABR 2026 - 14:20h.

"Tenemos que seguir denunciándolo, es una responsabilidad de todos", reflexiona el presentador de ElDesmarque

'Puedes ver la intervención completa de Manu Carreño 'En Boca de Todos' en Mediaset Infinity'

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El partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid estuvo marcado por los incidentes previos en la llegada de los autobuses de los clubes al Camp Nou. Sin ir más lejos, aficionados barcelonistas causaron severos daños al vehículo del equipo rojiblanco, como se puede ver en un vídeo, destrozando dos lunas y causando otros desperfectos estéticos a base de pedradas. Del mismo modo, se volvió a escuchar el cántico que se viralizó en el partido de la Selección Española frente a Egipto.

En primer lugar, Manu Carreño comenzó explicando los incidentes: "Vergonzoso. Lo que pasó fueron cánticos fuera del estadio, musulmán el que no bote, lanzamiento de objetos al autobús del Atlético de Madrid... que ya pasó, por cierto, en el partido de Copa. Cuando el Atlético fue a Barcelona, y apedrearon los cristales del autobús del Atlético de Madrid. Eso fuera. Luego, dentro del estadio, más cánticos, saludos nazis, fascistas...".

En este sentido, el presentador de ElDesmarque tiene claro que no se puede mirar hacia otro lado: "Esto tenemos que seguir denunciándolo, es una responsabilidad de todos, sabiendo que a veces provocamos el efecto llamada. Solo falta que un día en un estadio se cante 'gilipollas el que no bote', tengo ganas de ver cuántos botan. Es lo siguiente que falta ya. ¿Por qué cantan 'musulmán el que no bote'? ¿Qué pasa, que en el Atlético de Madrid no ha habido jugadores musulmanes? Lo siguiente es 'negro el que no bote', o 'puto mono el que no bote'".

Sonia Ferrer, periodista, siente que es más una cuestión de identificar al rival que de racismo: "¿Musulmán es un insulto? Quizá detrás haya algo, racismo o no, pero entonces había miles de personas reunidas y todas racistas... Por llamar musulmán a un equipo que era musulmán. Entonces recordé cuando, en un partido de Alemania, se cantó 'alemán el que no bote'". Otra tertuliana reflexiona sobre el tema: "¿Por qué es más condenable cantar 'musulmán el que no bote', que es condenable, que cantar 'español el que no bote'?

Por su parte, Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos, implora para que esto deje de ocurrir: "Tenemos que hacer una reflexión colectiva para que esto se pare y se detenga". Mientras tanto, el influencer Rescue you, discrepa con la opinión de la mesa: "No me gusta la comparación de Manu ni tampoco la opinión de Nacho. Es algo futbolístico. Cuanta más piel fina tengáis, más lo van a replicar. Vosotros sois los precursores de esto. Cuando decían 'puta España' y pitaban el himno de España, ahí no pedíais parar el partido".

La respuesta a Manu Carreño con los cánticos: "Libertad de expresión"

En este sentido, Manu Carreño critica a unos y a otros: "Me parece lamentable que se pite el himno de España, de Euskadi, de Egipto y hasta el tuyo si lo tienes. ¿Te parecería igual de bien que en el estadio de El Cairo, el estadio cantase 'católico el que no bote'?". Algo a lo que Rescue You no da la mayor importancia: "Entra dentro de su libertad de expresión. Quien se quiera ofender, que se ofenda. No pasa absolutamente nada. No me parece ni bien ni mal. Ponemos un policía por cada aficionado, a ver quién grita y quién no grita".

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Por esta razón, Manu Carreño ironiza tras la intervención del influencer: "Pues convirtamos los estadios en esto. Llamamiento a todos los gañanes para que vayan a los estadios a decir lo que les dé la gana", sentenció.