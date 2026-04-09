Fran Fuentes 09 ABR 2026 - 10:46h.

Estaba cedido pero hay acuerdo para su traspaso desde el mes de julio

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El Atlético de Madrid anda inmerso en la pelea por los títulos esta temporada. Si bien en LALIGA el objetivo es la tercera plaza, el equipo está en la final de la Copa del Rey y tiene muy de cara avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse en la ida de cuartos al FC Barcelona. Sin embargo, de manera interna el club trabaja de cara a la próxima temporada, en la que ya se sabe que Antoine Griezmann no continuará. Ahora se ha conocido que hay otro jugador que tampoco se volverá a poner la camiseta rojiblanca porque ha alcanzado un acuerdo a título definitivo con otro club.

Hablamos de Diego Bri, extremo cedido en el Córdoba CF. Según avanza El Día de Córdoba, el jugador seguirá en el equipo blanquiverde más allá del próximo 30 de junio, fecha en la que expira el período de cesión. Y es que, según la citada información, hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el club andaluz para cerrar el traspaso del jugador a título definitivo.

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Del mismo modo, el Córdoba también tiene acordadas las condiciones salariales con el futbolista, que firmará en propiedad hasta el 2028. Es decir, por dos temporadas. De este modo el extremo ilicitano se asegura seguir en LALIGA HYPERMOTION, en un club en el que, si bien es cierto que le ha costado encontrar continuidad, ahora es prácticamente el "jugador número 12", habiendo tenido bastantes minutos en los últimos meses, especialmente como lateral izquierdo.

El Atlético de Madrid se guarda opciones por Diego Bri

De esta manera, la citada información afirma que la operación ha sido muy beneficiosa para el Córdoba CF en todos los términos. Y es que el préstamo de Diego Bri, asumiendo el Atlético de Madrid un porcentaje de su ficha, le permitió encajar al jugador en el límite salarial junto a otros futbolistas. Del mismo modo, el coste del traspaso que tendrán que pagar los andaluces al conjunto madrileño es una cifra baja. que, si bien no ha trascendido todavía, se considera bastante asumible para una entidad que apenas lleva dos temporadas de regreso en el fútbol profesional.

Eso sí, el Atlético de Madrid se guarda opciones preferenciales de cara al futuro y una opción de recompra, para cubrirse las espaldas en caso de que el jugador ilicitano explote como jugador en las filas del Córdoba. De este modo se siguen confirmando operaciones de cara al próximo curso.