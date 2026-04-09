Hansi Flick recibe una buena noticia con Pedri para el derbi y la vuelta de Champions

Celia Pérez 09 ABR 2026 - 13:10h.

El futbolista no ha necesitado pasar pruebas médicas

Indignación total en el Barça: se plantea queja forma a la UEFA por el penalti no pitado a Marc Pubill

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El Barça cree en la remontada. El cuadro de Hansi Flick, que cayó este miércoles en la ida de cuartos de Champions League frente al Atlético de Madrid, enfoca la mirada en un duelo clave para mantener la ilusión en la competición continental. Lo hará en el Metropolitano y podrá hacerlo con un hombre clave en los esquemas culés como es Pedri. También para el derbi de este fin de semana frente al Espanyol.

El centrocampistas canario se tuvo que quedar fuera del equipo en el descanso después de haber comunicado que sufría unas molestias en la parte posterior del muslo. Pedri se había quejado de dichas molestias y fue el motivo por el que no volvió a saltar al terreno de juego, pero al final todo ha quedado en un susto. No ha hecho falta ni siquiera pasar por pruebas médicas y estará disponible para el técnico alemán

Según asegura el diario Sport, Pedri ha realizado trabajo de recuperación este jueves con el foco puesto el duelo ante el Espanyol. De esta forma, Flick tendrá a su disposición al centrocampista tanto si lo necesita para el derbi como el partido de vuelta de Champions League frente al Atlético.

El equipo deberá afrontar ahora un derbi y después una exigente vuelta de cuartos en el Metropolitano. El cuadro culé desea 'olvidar' cuanto antes todo lo ocurrido en una ida que ha provocado la indignación de los culés. El propio Hansi Flick se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área. Tanto es así que el propio club está estudiando presentar una queja formal frente a la UEFA por una jugada en la que tendiente que el futbolista colchonero debió ser expulsado, provocando así un perjuicio importante para los culés.