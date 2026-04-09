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En vídeo, Ter Stegen, el más aclamado y firmando a todos, en la llegada de los jugadores del Barça tras la derrota contra el Atleti
Ter Stegen se recupera de su lesión en las instalaciones deportivas del Barça
Ter Stegen y Ona Sellarès anuncian que serán padres: "Plenos de amor"
El FC Barcelona ya tiene puesto en foco en LALIGA tras la derrota ante el Atlético de Madrid en Champions. Los jugadores llegaban a la sesión de entrenamiento de la mañana y varios aficionados los esperaban a la entrada de la ciudad deportiva. Curiosamente, de los pocos que se pararon para atender a los fans fue Ter Stegen, que es futbolista cedido en el Girona, pero que se recupera de la lesión en las instalaciones culés. Pincha en el vídeo para ver cómo se hizo fotos con todos.