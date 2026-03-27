Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 06:34h.

La anécdota de las elecciones del Barça: Ter Stegen no puede votar

Será el tercer hijo del portero alemán

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Incluso en los peores momentos siempre hay noticias positivas. Marc-André ter Stegen recibió en las últimas horas una de esas noticias que te marcan en la vida. El portero del Barcelona, cedido actualmente en el Girona, anunció junto a su pareja Ona Sellarès que serán padres próximamente. Será el tercer hijo del meta germano, el primero con su pareja actual, con la que comenzó una bonita relación en 2025.

Con una foto de los dos besándose detrás de una ecografía anunciaron Ona Sellarès y Ter Stegen que serán padres en los próximos meses. Una noticia que llega en un momento delicado para el portero, quien no ha atravesado una temporada buena precisamente. La pareja, que anunció su relación hace un año, consolida así su amor con la llegada de un bebé.

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Será el tercer hijo de Ter Stegen, quien ya tiene dos con su anterior relación. La pareja suele frecuentar las redes sociales y en más de una ocasión se les ha visto compartiendo su amor. Sus seguidores respondieron con mensajes de mucho cariño y con felicitaciones a dicha publicación.

Una gran noticia en un mal momento

La noticia de su paternidad llega en un momento delicado para Ter Stegen. El alemán no está atravesando una temporada sencilla. En invierno decidió salir del Barcelona cedido rumbo al Girona para contar con esos minutos que no estaba teniendo tras la llegada de Joan García. Por desgracia, al poco tiempo de debutar en Montilivi, cayó lesionado de gravedad y su presencia en el Mundial corre serio peligro.

Llegaría a la cita en Estados Unidos sin esa necesaria continuidad, después de sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo que incluso le ha obligado a ponerse en manos de un médico finlandés en el norte de Europa. De momento, su temporada transcurre casi en blanco a la espera de un milagro de cara al Mundial.