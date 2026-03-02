Celia Pérez 02 MAR 2026 - 09:36h.

El seleccionador habla de las opciones del meta alemán

Deco reconoce no haber hablado con Ter Stegen tras su lesión

Compartir







Ter Stegen atraviesa probablemente la temporada más complicada de su carrera. Tras tener que salir en el pasado mercado invernal al Girona ante su pérdida de protagonismo con la llegada de Joan García, el meta ha sufrido una lesión que le tendrá unos meses de baja y que le complica mucho el próximo Mundial. Ha tenido que ser intervenido en Finlandia de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda y su plazo de recuperación es una incógnita, algo que Nagelsmann ha analizado de cara a jugar con Alemania.

"Obviamente, es una situación extremadamente trágica para Marc, que algo tan dramático surja de una acción tan simple como un pase cualquiera. Viendo su historial con la selección, ahora le habría tocado a él", señaló el seleccionador alemán.

"El balance no está del todo cerrado, pero sin duda será muy ajustado, porque hay que tener en cuenta no solo el reciente descanso, sino también el período anterior. Apenas ha jugado en casi un año; eso es muy poco", añadió sobre las posibilidades de Ter Stegen de jugar con Alemania en el próximo Mundial.

PUEDE INTERESARTE Lesión de Robert Lewandowski: qué tiene y tiempo de baja en el Barça

Cabe recordar que el alemán llegó a Montilivi el pasado 20 de enero en calidad de cedido con el objetivo de tener minutos, reencontrar su mejor nivel y, sobre todo, tener opciones de acudir al Mundial 2026 con su selección. Por contra, esta nueva lesión supone un grave contratiempo en sus aspiraciones personales.

En el mejor de los casos, estaría cerca de dos meses sin poder jugar, por lo que no reaparecería hasta principios de abril, cuando sólo quedará un mes de competición. En el peor de los casos, el tiempo de baja se podría alargar durante cuatro meses, por lo que diría adiós a la temporada y al sueño del Mundial que tanto esperaba esta temporada.