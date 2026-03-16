Ter Stegen, gafado y apartado

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 08:23h.

La mala suerte se ha cebado con Ter Stegen esta temporada

Deco reconoce no haber hablado con Ter Stegen tras su lesión

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Ya se puede decir que no está siendo el mejor año de Ter Stegen. El portero alemán ha pasado de ser una institución en el FC Barcelona a no poder ni votar en las elecciones porque le han quitado el carnet de socio y no estaba en el censo. Ha dado muchas tardes de gloria y ha dejado paradas para el recuerdo, pero el club culé le ha fulminado de su presente.

Desde que empezó la temporada parece estar gafado. Con el fichaje de Joan Garcia, Ter Stegen ya supo que su titularidad la había perdido. Tuvo su tira y afloja con el club por el tema de la lesión y el asunto de que ayudara a la inscripciones, pero al final se solucionó. El portero se recuperó y estaba decidido a pelear por su titularidad, pero Hansi Flick se lo dejó claro.

Mientras todo esto pasaba en el Barça, desde Alemania ya le advertían que si quería ir al Mundial tenía que jugar por lo que la presión sobre él aumentaba y en el Barça entraba en un callejón sin salida. Ante esta situación decidió salir en el mercado de invierno y encontró en el Girona el hueco ideal para poder jugar minutos hasta el final de la temporada, pero ahí ha disputado pocos.

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Se busca portero para Alemania

Pero el destino tenía otros planes para él. Desde que llegó al Girona solo ha jugado dos partidos. El gafe ha caído sobre él con todas las fuerzas y se lesionaba. Ter Stegen estará al menos otro mes fuera y cuando regrese apenas quedarán partidos de LALIGA para que el pueda coger rodaje de cara al Mundial que comenzará en junio. La portería alemana no pasa por su mejor momento de salud. Neuer está lesionado. Urbirg le sustituyó y ante el Leverkusen sufrió una conmoción y no se sabe cuándo va a volver.

Puede ser una oportunidad de oro para él que posiblemente ya no tenga más, pero no goza de la mejor salud y quién sabe si Nagelsmann le llama. Apenas quedarán cinco jornadas para cuando él regrese y quién sabe si Míchel le dará de nuevo la titularidad. El futuro para él es muy incierto.

El colmo para Ter Stegen llegaba el pasado 15 de marzo en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Él es jugador del Barça y está cedido en el Girona, pero el club parece haberle retirado el carnet de socio y tras personarse ante las urnas, el portero se quedó sin votar. Tras unos minutos en donde le estuvieron buscando en las listas del censo, no pudo echar su voto y se tuvo que dar la vuelta. El que fuera capitán del equipo azulgrana hasta hace nada parece que ya es totalmente invisible para la institución después de haber estado más de diez años sirviendo al club.