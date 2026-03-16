Saray Calzada 16 MAR 2026 - 06:27h.

El ya presidente del Barça se fue a celebrarlo a su tradicional discoteca de referencia en Barcelona

Víctor Font señala los motivos de su derrota ante Joan Laporta: "Esto ha pasado por delante de lo otro"

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Día de muchas emociones para Joan Laporta. El pasado domingo 15 de marzo se celebraron las elecciones a la presidencia y, como ya se esperaba, el presidente del FC Barcelona arrasó en las votaciones. Salió elegido por casi un 70% de los socios culés y la euforia no se hacía esperar. Al igual que pasó en la campaña electoral, el mandatario dejó imágenes icónicas en su celebración.

Después de hablar tras conocerse el resultado de las elecciones, Joan Laporta decidió celebrar su resultado. El ya presidente culé se fue a uno de sus sitios de referencia en Barcelona: la discoteca 'Luz de Gas'. Allí dejó imágenes para la historia con el puro y el Champán y a su llegada le preguntaban si de nuevo lo iba a haber como se puede ver en el vídeo superior.

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Joan Laporta aprovechaba para agradecer a la prensa la cobertura y el trabajo que habían hecho durante todos estos días en la campaña electoral y las elecciones. “Ahora a celebrarlo, que nos lo merecemos. Muchas gracias a todos por la cobertura que habéis hecho”, decía el catalán antes de entrar a la discoteca.

Joan Laporta, "imparable"

El abogado estaba eufórico tras conocer que había ganado por un 68% de los votos. "El resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables. Vienen unos años apasionantes, serán los mejores años de nuestra vida".

"Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho trabajando. Ha sido una participación importante, queremos seguir con esta tarea, después de recuperar al club económicamente, de remodelar el estadio, de coger un equipo que no ganaba... ahora tenemos un estadio nuevo, veremos todas las gradas llenas, tenemos un equipo con Flick en el banquillo y Deco en los despachos, en el proceso de la recuperación económica... La estabilidad institucional que nos ha dado el socio estos años nos hacía aventurar lo que podía pasar hoy. Nos han dado confianza para seguir así en el futuro".