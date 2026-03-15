Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 20:55h.

El momento terminó con cánticos y celebración entre Laporta y varios socios

Joan Laporta da la cara por Deco y Bojan: "Han sufrido ataques injustificados para hacerme daño a mí"

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BarcelonaLa jornada electoral del FC Barcelona vivió uno de sus momentos más llamativos con la presencia de miembros del primer equipo masculino en la carpa instalada en el Spotify Camp Nou.

El entrenador Hansi Flick acudió a ejercer su derecho a voto como socio del club y fue recibido por Joan Laporta, que lo acompañó hasta la urna. El técnico alemán bromeó con los periodistas asegurando que su voto era “secreto”, aunque el momento más llamativo llegó segundos después.

Tras depositar su papeleta, Laporta animó a los socios presentes a corear el nombre de Flick, desatando un ambiente festivo que acabó con cánticos y saltos en plena jornada electoral.

Gavi, Araujo y la plantilla también participan

El desfile de protagonistas continuó durante la tarde. Gavi, que horas antes había reaparecido tras 204 días lesionado en el partido ante el Sevilla FC, acudió a votar acompañado por Ronald Araújo.

Ambos ejercieron su derecho a voto ante la mirada de Laporta, que también estuvo acompañado por Alejandro Echevarría en la carpa electoral.

Además, estaba previsto que varias jugadoras del primer equipo femenino también pasaran por el estadio tras su victoria ante el Deportivo de La Coruña. De hecho, Aitana Bonmatí fue una de las primeras en votar durante la mañana.

Una imagen única en el fútbol

Las imágenes dejaron una escena poco habitual en el fútbol profesional: jugadores y entrenador participando directamente en la elección del presidente del club.

En el Barça, al ser muchos de ellos socios de la entidad, tienen derecho a votar en unas elecciones que forman parte del modelo de propiedad del club, algo prácticamente único entre las grandes instituciones deportivas del mundo.

Mientras tanto, la jornada electoral siguió su curso con la presencia de los candidatos, entre ellos Víctor Font, que apareció en la carpa electoral para saludar a los miembros de las mesas y fotografiarse con aficionados.