Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 19:50h.

Hansi Flick justifica el movimiento de Lamine Yamal por problemas físicos: "Teníamos que cambiarlo"

Tuvo minutos ante el Newcastle en Champions

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El lateral derecho del Barcelona Xavi Espart ha asegurado, tras debutar como titular con el primer equipo azulgrana en la victoria de este domingo contra el Sevilla en LALIGA EA SPORTS (5-2), que el entrenador Hansi Flick le pide "que juegue sin miedo" y le transmite su confianza en el día a día.

"El míster me pide que tenga confianza. Me dice que confía en mí, que juegue como yo sé, sin miedo, que si estoy tranquilo y juego a lo mío saldrá bien", ha explicado el canterano del Barça, de 18 años, en declaraciones a DAZN.

Espart, que ya debutó con el primer equipo el pasado martes en la segunda parte del empate contra el Newcastle en la Champions (1-1), ha asegurado que debutar como titular en el Spotify Camp Nou ha sido "increíble", "una locura", y que ha tratado de canalizar esta "ilusión" para "dejarlo todo (en el campo) y competir al máximo".

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"Soy jugador del filial, pero estoy en dinámica del primer equipo y siempre intento dar el máximo, juegue donde juegue. Estoy muy agradecido por las oportunidades que me están dando y las intentaré aprovechar al máximo", ha comentado el zaguero azulgrana, quien ha admitido que al final del encuentro tenía "rampas" y se le estaba "subiendo todo".

Cubarsí, el Sevilla y el Newcastle

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí aseguró este martes que el empate cosechado en la ida de los octavos de final de la Champions frente al Newcastle (1-1) es "un buen resultado" y que el conjunto azulgrana deberá "ir a por todas" en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero tenemos jugadores muy desequilibrantes arriba que en un momento te pueden hacer el lío, y así ha sido. Dani Olmo ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que es un buen resultado. En casa tenemos que ir a por todas", resumió.