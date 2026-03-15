La celebración viral de Joan Laporta con champán y baile al intuir su victoria en las elecciones del Barça

Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 23:53h.

Joan Laporta celebró su triunfo desde que se conocieron los sondeos

Hansi Flick y los jugadores votan en las elecciones del FC Barcelona y Joan Laporta monta la fiesta

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Ya es oficial que Joan Laporta ha sido reelegido como presidente del FC Barcelona al vencer a Víctor Font con un amplio margen después de que los sondeos ya adelantasen su triunfo. De hecho, tras conocerse los primeros avances, ya comenzó a celebrar con un baile viral y con champán incluido para afrontar esta segunda legislatura de su segunda etapa al frente del club azulgrana.

El abogado catalán ha vivido un día muy intenso en la ciudad condal desde que votara por la mañana y después compareciera por primera vez ante la prensa. Allí siguió con su cruce de declaraciones con Víctor Font que ha marcado esta campaña y defendió a Hansi Flick, además de a Deco, Bojan Krkic y Alejandro Echevarría por haber recibido "ataques injustificados" para dañarle a él.

Joan Laporta también estuvo presente al lado de leyendas del Barcelona como Aitana Bonmatí o Sergio Busquets, que acudieron a la carpa electoral a ejercer su voto como socios culés. Una circunstancia distinta a la de Xavi Hernández, que se posicionó del lado de Víctor Font incluso atacando al que fuera su presidente como jugador y entrenador al señalarle por no haber querido fichar de vuelta a Leo Messi.

Tras acudir al Camp Nou y celebrar el triunfo del Barça por 5-2 ante el Sevilla, el nuevo presidente azulgrana dejó otra de las imágenes de la jornada. Hansi Flick y los jugadores, como Dani Olmo, Ronald Araujo o Gavi, acudieron a votar y el mandatario catalán terminó celebrando y botando con ellos en plena carpa.

La celebración de Joan Laporta tras conocerse los sondeos

Una vez se desvelaron los sondeos de 3cat, Joan Laporta ya comenzó a celebrar culminando una campaña en la que ha dejado todo tipo de imágenes curiosas. En su box, con los suyos, abrió una botella de champán y bañó con ella a los presentes sabedor de que no se le escaparía la victoria.

Tampoco faltaron los bailes como preludio de una noche larga mientras esperaban la oficialidad de una victoria antes del anuncio por parte del club.