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En vídeo, Hansi Flick organiza el pasillo de collejas para celebrar la vuelta de Frenkie de Jong con el equipo

En vídeo, Hansi Flick organiza el pasillo de collejas para celebrar la vuelta de Frenkie de Jong con el equipo
Frenkie de Jong recibe collejas en su vuelta. ElDesmarque
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El FC Barcelona intentará olvidarse de su derrota ante el Atlético de Madrid en LALIGA en la ida de los cuartos de la Champions. Los azulgranas se enfrentan al Espanyol en casa. En el último entrenamiento previo al derbi catalán, los culés han recibido una buena noticia. Frenkie de Jong ya se entrena con normalidad con el grupo y para darle la bienvenida se ha sometido al pasillo de collejas habitual. Ha sido Hansi Flick el encargado de organizarlo como se puede ver en el vídeo superior.

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