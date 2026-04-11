El gesto de Ferran Torres en la celebración tras romper su racha negativa

Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 19:03h.

Ferran Torres no marcaba en Liga desde el pasado mes de enero ante el Elche

Frenkie De Jong vuelve y el Barça respira con Pedri

Compartir







Si había un hombre que necesita romper su sequía en cuanto a goles, ese era Ferran Torres. El delantero valenciano del FC Barcelona volvía a la titularidad muchas jornadas después. Y es que con los muchos jugadores ofensivos que tiene Hansi Flick a su disposición, tener un hueco en el once es cada vez más complicado. Cuando no es Robert Lewandowski, es Dani Olmo, Fermín López o Marcus Rashford. Pero ante el Espanyol, el técnico alemán lo tenía claro: con Champions de por medio y con la mirada puesta en remontar al Atlético de Madrid el próximo martes, era el momento de Ferran. Y en tan solo diez minutos el español corroboró la apuesta de Flick marcando el primer tanto del partido.

El FC Barcelona había salido claramente mejor que el Espanyol. Si bien un acercamiento de Kike García y Ngonge por la banda derecha creaba algo de runrún en el Camp Nou, la voz cantante la llevaban los locales. Tanto es así, que en la primera oportunidad clara ya estrenaron el marcador. Lo hizo el mencionado Ferran Torres tras rematar un córner perfectamente ejecutado por Lamine Yamal. Pese a que Marko Dmitrovic reclamaba una inexistente falta, era Ferran quien le ganaba la partida por alto a Carlos Romero para poner el 1-0 en el marcador en tan solo diez minutos.

PUEDE INTERESARTE El movimiento de Víctor Muñoz que dispara los rumores de su fichaje por el Barça

El gesto de Ferran Torres al marcar el 1-0

Ferran Torres necesitaba reencontrarse con el gol. El valenciano no marcaba con el Barça desde el pasado 31 de enero en el Martínez Valero, ante el Elche. Su celebración tras anotar el 1-0 contra el Espanyol tiene una intención clara: callar bocas. Su gesto es clarividente. Unos movimientos con las manos, haciendo como si no le importase mucho que hablaran de su sequía goleadora. Con ese gol, Ferran ya sumaba 13 goles en Liga; pero quería más.

Quince minutos después (min. 25 de partido), el propio Ferran iba a aumentar su cuenta y la del Barça con un segundo gol. El delantero culé aprovechó a las mil maravillas un pase al hueco para, con mucha delicadeza, dar un pase a la red. Sequía más que superada para un Ferran que se reencuentra con su mejor versión.