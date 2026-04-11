Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 17:22h.

Así salen Hansi Flick y Manolo González en el derbi catalán

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Jornada Retro y derbi catalán. En dinámicas completamente diferentes, FC Barcelona y RCD Espanyol se ven las caras en el Camp Nou. Los de Hansi Flick buscarán acariciar aún más LaLiga tras el nuevo tropiezo que tuvo el Real Madrid ante el Girona, pero siempre con la mirada puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Por otro lado, un Espanyol que sigue sin haber ganado en todo este 2026. Su más que notable primera vuelta hace que los periquitos estén en mitad de la clasificación, sin pasar muchos apuros. Pero el hecho de que su último triunfo aún date de diciembre de 2025 hace que este derbi sea más intenso que nunca. Para los de Manolo González es una oportunidad única de redimir su mala racha.

Un Barça que no escatima esfuerzos y que apuesta por un once de muchas garantías. Destaca la vuelta a un once titular de Gavi, que no partía de inicio desde la pasada temporada. Flick, además, le da la oportunidad a Ferran Torres, que no marca desde finales de enero. En defensa los laterales son nuevos respecto al último choque ante el Atleti en Champions. El técnico alemán da descanso a Joao Cancelo y a Jules Koundé, para que Alejandro Balde y Ronald Araújo entren en escena. En ataque, quitando el tema de Ferran, también hay cambios. Mientras se mantiene Lamine Yamal, Fermín López también es de partida tras no ser titular en Champions junto a un incansable Pedri.

Por su parte, Manolo González apuesta por una alineación prácticamente calcada a la de la última jornada. Solo hay dos cambios respecto al choque ante el Betis: Clemens Riedel y Roberto Fernández no parten como titulares. En sus respectivos puestos están Fernando Calero y Kike García.

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Alineaciones confirmadas de Barça y Espanyol

XI del FC Barcelona: Joan García; Balde, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; Eric, Pedri, Gavi; Fermín, Ferran Torres, Lamine Yamal.

XI del RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Ngonge, Kike García.