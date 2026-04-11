Fran Duarte 11 ABR 2026 - 10:22h.

Todo apunta a que Ansu Fati se quedará en el Mónaco y el Barça está más cerca de recibir un suculento pellizco por su venta

Ansu Fati no se despega de su familia culé y posa con Araujo, Balde, Gavi, Héctor Fort e Ilaix Moriba

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Parece que el futuro de Ansu Fati dejará de ser azulgrana. El futbolista cedido en el AS Mónaco ha dejado buen sabor de boca en la entidad y podrían ejercer la opción de compra antes de regresar a Barcelona. El delantero sigue atesorando esa calidad que le llevó a ser uno de los futbolistas con mayor proyección del mundo. Tras 25 partidos y 9 goles con el conjunto monegasco, el club se plantea hacer un esfuerzo económico para que Fati se quede en el equipo la próxima temporada.

Según informa el diario francés L’Equipé, la directiva del Mónaco quiere ejercer la opción de compra que tienen en el actual contrato de cesión con el FC Barcelona. La cifra rondaría los 11 millones de euros, aunque su intención es intentar rebajar esa cantidad.

Ansu Fati también ve con buenos ojos quedarse en Mónaco

El medio francés añade que el delantero también vería con buenos ojos hacer carrera en el conjunto monegasco y terminar definitivamente su trayectoria con el Barça. La ciudad, la liga y el equipo gustan mucho al jugador y la falta de hueco en el equipo de su vida han ayudado a tomar esta decisión. El problema serían esos 11 millones que debe pagar el Mónaco si quiere fichar en propiedad al delantero de 23 años y desde el club ven algo elevada esa cifra. La ficha del futbolista es otra de las trabas para hacerse con Ansu, que renovó con los culés hasta 2028 con un salario elevado para el Mónaco y tendrán que sentarse para discutir también ese tema.

Para el Barça Ansu siempre ha sido un canterano especial. Su gran irrupción en la élite le llevaron a quedarse el ‘10’ de Messi, pero las lesiones han lastrado su proyección y ahora Flick no le encuentra el hueco y los minutos que necesita. La relación entre ambos clubes es buena y podría traducirse en un acuerdo económico para que las dos partes acaben contentas.