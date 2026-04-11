Uno por uno del FC Barcelona ante el Espanyol: varios notables con Lamine Yamal siendo el mejor

Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 20:40h.

El Barça vence 4-1 al Espanyol y estas son las notas de los jugadores de Hansi Flick

Ferran Torres y Lamine Yamal acercan al Barça al título de Liga tras llevarse el derbi catalán ante el Espanyol

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Victoria importantísima la del FC Barcelona en el derbi catalán ante el RCD Espanyol. Con un contundente 4-1, el combinado de Hansi Flick aprovecha a la perfección el último tropiezo del Real Madrid para acercase mucho más al título liguero. Esta tarde, en el Camp Nou, Ferran Torres y Lamine Yamal han sido los claros protagonistas.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto culé en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

Las notas de los jugadores del Barça

Joan García: 6. De menos a más. En la primera mitad no tuvo casi trabajo; en la segunda, sí. Siempre correcto y sin poder hacer nada en el gol del Espanyol.

Alejandro Balde: 5. Sin mucha incidencia en el partido. Se espera más de él sobre todo a nivel ofensivo. Flojo.

Gerard Martín: 6. Se lesionó al final de la primera parte y no saltó al césped en la segunda mitad. Durante los 45 que estuvo en el centro de la zaga culé estuvo correcto, sin mucho trabajo pero siempre con actitud seria.

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Pau Cubarsí: 7. Sólido y sin muchas complicaciones. Mantuvo a ralla a Kike García y Pere Milla, entre otros.

Ronald Araújo: 6'5. Sus internadas en ataque fueron pocas, pero importantes. Estuvo cerca de marcar en alguna ocasión y en defensa cumplió como lateral.

Eric García: 7'5. Siempre cumple. Primero de pivote y luego de central. El canterano culé no se arruga ante los diferentes contextos y ante el Espanyol estuvo a la altura.

Pedri: 8. El canario es muy importante para Hansi Flick. Por él ha pasado todo el ataque culé y ha fallado muy pocos pases.

Fermín López: 6. No tuvo su mejor partido pese a ser uno de los más activos. Aún así, cumplió a base de esfuerzo y trabajo.

Gavi: 6'5. El Camp Nou le ovacionó al ser sustituido. Tiró de su garra a la que nos acostumbró hace tiempo y cumplió con creces en las tareas defensivas. Ha vuelto.

Ferran Torres: 8'5. Volvía a la titularidad varios meses después y cumplió a la perfección. Partidazo con dos goles y cerca estuvo de llevarse el balón a su casa. Otro jugador de ataque que tiene llegará enchufado para la Champions.

Lamine Yamal: 9. El mejor. Enchufadísimo desde el primer minuto. Asistió en dos ocasiones a Ferran Torres y marcó el tercero gol para su equipo. Otra vez más, diferencial. Vertical, rápido y activo.

Los suplentes de Hansi Flick

Marc Casadó: 5. Pese a disponer de toda la segunda mitad, se le vio muy poco activo. Se nota que necesita rodaje.

Marcus Rashford: 7. Activo y diferencial. Marcó el último gol de la tarde.

Joao Cancelo: 7. Como si de una segunda juventud se tratara. Dio un aire muy diferente a la parcela izquierda del equipo, tanto en ataque como en defensa.

Dani Olmo: 5'5. Aparición testimonial. Salió al campo en el momento más complicado y aunque no hizo nada destacable, ahí estuvo en los dos últimos goles de su equipo.

Frenkie de Jong: 6. Pese a jugar solo 10 minutos, asistió a Rashford en el 4-1.