Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 20:59h.

Ferran Torres anotó un doblete ante el Espanyol

El gesto de Ferran Torres en la celebración tras romper su racha negativa

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El FC Barcelona ha logrado una importante victoria para el porvenir de LALIGA. El Camp Nou registró un nuevo récord desde que el equipo volvió, y la ocasión lo merecía. En juego no solo estaba el derbi de Barcelona contra el Espanyol, sino también la posibilidad de alejarse aún más del Real Madrid en la clasificación.

Uno de los más destacados del partido fue Ferran Torres. El delantero culé llevaba 15 partidos sin marcar, y esta tarde lo ha hecho por partida doble. Y podría haber completado su hat trick, pero el árbitro lo anuló por escasos centímetros en la posición de Eric García previo.

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Tras el encuentro, los jugadores dieron una vuelta de honor al estadio, que les mostró su apoyo antes del tan importante partido que tiene el equipo en Champions League. Ferran Torres, en DAZN, habló acerca del ambiente.

"Hoy ha sido una caldera. El partido donde mas hemos sentido el estadio lleno, con nosotros. Era un día especial. Les hemos podido brindar el resultado", dijo el '7' culé.

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La otra gran alegría de la afición en el Camp Nou fue por la gran ventaja que ha conseguido sacarle al Real Madrid en LALIGA. Aun así, Ferran Torres no dio por terminada la competición. "Hasta que no la ganemos no está sentenciada, puede pasar de todo. Tenemos que sumar de tres en tres y ahora pensar en la Champions".

Ferran Torres responde a los críticos

El '7' celebró los goles de una manera muy característica, llevándose las manos a las orejas y señalándose la sonrisa. Tras el choque, quiso explicarlo.

"Está claro que al delantero se le juzga por el gol. Venía de tiempo sin marcar. Siempre creo en el trabajo tiene recompensa y llega cuando tienes paciencia", mencionó.

En cuanto a la celebración, comentó que "siempre suele haber ruido externo al rededor mío, casi siempre para lo malo". "Les jode. Siempre estoy enfocado en mí y en trabajar. A veces no salen las cosas como quieres".