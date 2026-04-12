Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 17:59h.

El Barcelona cambiará de hotel en Madrid por superstición

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En lo que llevamos de temporada, el FC Barcelona ha tenido que viajar a Madrid en diferentes ocasiones. En LALIGA, los culés ya se han enfrentado al Rayo Vallecano, Real Madrid y Atlético de Madrid como visitante. En Copa del Rey, tuvo que desplazarse a la capital de España para disputar las semifinales contra los de Diego Pablo Simeone. Esta próxima semana, por la Champions League, volverá al estadio Metropolitano.

En las tres primeras visitas a Madrid de la temporada, el conjunto culé no consiguió ni una victoria. El 31 de agosto empató contra el Rayo Vallecano, el 26 de diciembre perdieron 2-1 en el Santiago Bernabéu y el 12 de febrero, en Copa del Rey, sufrieron la derrota más dolorosa, cayendo por 4-0 ante el Atlético de Madrid.

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Tras estas derrotas, Hansi Flick buscó la forma de que el equipo mejorase tanto ofensiva como defensivamente. Sin embargo, desde el club también trabajaron en "otros culpables" y la forma de remediarlos tirando, sobre todo, de superstición.

El Barcelona busca acabar con el gafe de Madrid

Estos tres primeros partidos en la capital de España tienen un factor en común: el hotel donde se alojaba el equipo. El lugar escogido fue el Hotel Intercontinental, situado en el Paseo de la Castellana entre las paradas de metro de Gregorio Marañón y Rubén Darío.

Sin embargo, estas últimas semanas ha tenido un cuarto viaje a Madrid, concretamente para volver a enfrentarse al Atlético de Madrid, pero esta vez en LALIGA EA Sports. Para este partido, el FC Barcelona decidió cambiar de hotel, manteniéndose en el Paseo de la Castellana, pero esta vez en el Hotel Eurostars Tower, ubicado en Las Cuatro Torres.

El resultado fue positivo y pudieron derrotar a ese "gafe" de la capital de España, pues ganaron a los rojiblancos por 1-2. En esta quinta visita a Madrid, según ha podido saber David Ibáñez, los culés volverán a hospedarse en el Hotel Eurostars Tower, tirando de superstición respecto a los últimos partidos.

Pero la cosa no queda ahí, pues el Barça volverá a Madrid a finales de mes para enfrentarse al Getafe en LALIGA EA Sports. El club catalán quería repetir en el Hotel Eurostars Tower, pero ya ha sido reservado por el Athletic Club, que juega ese mismo día en el Metropolitano. Aun así, el Barcelona ha querido alejarse del hotel donde sufrieron las tres derrotas consecutivas en Madrid y se alojará en Hotel Hilton Madrid Aeropuerto, ubicado en el Barrio del Aeropuerto, muy cercano a Barajas.