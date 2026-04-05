El Barcelona ya conoce los tiempos de lesión de Ronald Araujo y Marc Bernal

Jorge Morán 05 ABR 2026 - 14:18h.

Los dos futbolistas se marcharon tocados del partido ante el Atlético

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A unos días del partido de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético, hay dos nombres que preocupan a los culés. Y estos son los de Ronald Araujo y Marc Bernal, que tuvieron que salir antes de tiempo por lesión y ya se conoce el tiempo que estarán fuera.

Hansi Flick podrá respirar tranquilo con uno de ellos, pero no tanto con el mediocentro. Y es que según las informaciones de Mundo Deportivo, ambos futbolistas habrían pasado este mañana de domingo las pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión.

¿Cuánto tiempo estarán de baja Marc Bernal y Ronald Araujo?

El central uruguayo fue titular en el Metropolitano como lateral derecho, pero en el minuto 40 tuvo que pedir el cambio. Aunque en primera instancia intentó continuar en el terreno de juego, Araujo acabó diciendo a Hansi Flick que lo cambiara. Pues bien, finalmente sólo tiene una sobrecarga, se le descarta una lesión grave y estará disponible para el partido ante el Atlético de Madrid en la Champions League.

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Caso contrario que el de Marc Bernal. El centrocampista fue el que sustituyó a Araujo en el partido, pero tan sólo duró en el terreno de juego 22 minutos. El canterano culé se llevó su mano al tobillo y después de las pruebas del Barcelona se ha visto que sufre un esguince de tobillo alto. En el caso del mediocentro, Hansi Flick no podrá contar con él por los próximos diez días, por lo que se perderá la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético y el derbi liguero frente al RCD Espanyol. La idea del club es que el jugador pueda volver para la vuelta en el Metropolitano.