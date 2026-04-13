Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 14:05h.

"Tengo tiempo para decidir quiénes empiezan", explica sobre la incógnita en portería

El CTA premia a Alberola Rojas y arbitrará la final de Copa del Rey después del polémico penalti no pitado a Mbappé

Compartir







Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa durante la previa del partido del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona en la Champions League. Después de que Koke se rindiera a él, el Cholo se ha mostrado con mucha confianza de cara a la vuelta de cuartos, donde lleva dos goles de ventaja a los de Hansi Flick. Eso sí, ha mantenido la duda en torno a si jugará Jan Oblak, recuperado ya de su lesión, o Juan Musso en portería. Por último, ha valorado la presión que sienten los árbitros a tenor de la queja formal del club barcelonista ante la UEFA. A continuación, sus palabras.

¿Jugará Jan Oblak o Juan Musso?: "Todavía no di la formación. Normalmente se la doy a ellos primero, cuando son las siete de la tarde cuando estamos en el hotel. Hasta ahí tengo tiempo para decidir quiénes empiezan".

PUEDE INTERESARTE La convocatoria del Barcelona para remontar al Atlético, tres bajas y pendientes de Marc Bernal

Proteger la ventaja o ir a matar el partido: "Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos y lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso".

Cómo se juegan estos partidos: "Se juegan como venimos compitiendo contra ellos. Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el buen rival que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro nuestro objetivo que es pasar".

PUEDE INTERESARTE Nelson Vivas prepara una sesión específica para Le Normand y Lenglet de cara al Barça

¿Ha hablado con Le Normand y Lenglet antes del partido?: "No, no hace falta hablar. Ellos tienen bien claro lo que necesitamos. Robin viene creciendo partido tras partido. Clément es un jugador con mucha experiencia. Sabe sus virtudes y defectos, buscaremos potenciar el juego de los dos para el bien del equipo".

Cómo le beneficia jugar en casa: "El partido, todo lo que imaginemos, puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y todo queda atrás. Si nosotros queremos ir a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. El otro día, los primeros 20 minutos tuvimos una buena circulación de pelota, no nos la quitaban, y estuvimos jugando más en campo contrario de lo que se imaginaba antes de partido. Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos".

PUEDE INTERESARTE El detalle que cambia el Barcelona para evitar el gafe de Madrid en la Champions League

La queja formal del Barcelona a la UEFA por los árbitros: "No, estoy pensando en el equipo. No estoy pensando en los árbitros en este momento. Tienen un gran trabajo por delante, muy difícil. Cada partido más cerca de las finales tiene mucha más repercusión. Ya de por sí tienen una presión extrema. No estoy pensando en eso sinceramente".

Qué mensaje le va a dar al equipo antes del partido: "Mañana seguramente se me ocurrirá algo cuando estemos cerca del final de la entrada en calor".

20 partidos en casa en fases decisivas y jamás ha perdido: "No, es parte del fútbol".

Cómo gestiona esta fase emocionalmente: "Como todos los que jugamos en nuestra casa desde que estoy en el club".