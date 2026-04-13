El discurso de Koke sobre Simeone y la historia del Atleti que va a emocionar a cualquier colchonero

Saray Calzada 13 ABR 2026 - 13:52h.

Koke se rindió al Cholo por lo que ha aportado al club desde que llegó

Simeone recupera dos futbolistas, posibles titulares en el Atlético-Barça

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El Atlético de Madrid juega uno de sus partidos más importantes de la temporada. El equipo del Cholo Simeone consiguió una buena ventaja en el partido de ida de los cuartos de la Champions con un 0-2. Ahora los colchoneros tienen que hacer bueno este resultado. En la previa ha salido a escena Koke Resurrección, capitán del Atleti.

Hace diez años eliminaban al Barça también en la Champions. "Obviamente puede ser un partido para la historia, intentar llegar a las semifinales es histórico e increíble y no pensamos en la final de Copa. Tenemos que jugar este como si fuera una final", dijo el jugador. "Ha cambiado mi edad, pero con la misma ilusión de querer ganar todos los partidos. Sólo me imaginaba que el Atlético pudiera seguir creciendo. Esperemos estar en la semifinal que es lo que todos queremos".

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Las palabras de Koke sobre el Cholo

En toda esta historia reciente del Atleti, el Cholo Simeone tiene gran parte de protagonismo. El capitán no dudó en rendirse a él. "Ha tenido un crecimiento enorme el club con él, le hemos seguido a muerte, apostó por mi desde el día que llegó, nunca pasamos la línea de entrenador-jugador pero sabe todo lo que le quiero y el cariño que le tengo".

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El Barça está convencido de que puede remontar y son varios los mensajes en redes sociales que han enviando sus jugadores para que la afición crea en ello. Toni Fabra le preguntó por ello. "Nosotros estamos motivadísimos, es normal que en Barcelona piensen así. Con ganas de llevarnos el partido y estar en las semifinales".

Koke le preguntaban sobre dónde cree que puede estar la clave del partido. "Son un equipo que te ahogan y te aprietan y debemos tener la personalidad de querer tener el balón".

De lo que no quiso hablar fue de lo que va a hacer en su futuro. "Tengo decidido lo que voy a hacer mañana: darlo todo para pasar la eliminatoria. No es el momento de hablar de ello, aunque todo el mundo sepa lo que pienso. Pero estoy focalizado en el partido".