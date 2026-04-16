Comunicado oficial del Barcelona contra el arbitraje ante el Atlético y nueva queja ante la UEFA

Segunda queja formal del club ante el organismo europeo

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Nuevo queja formal del FC Barcelona a la UEFA. El club azulgrana ha emitido este jueves un comunicado oficial en el que expresa, por segunda vez en apenas una semana, su malestar con las decisiones arbitrales en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Ya presentó una queja tras la ida en relación a la mano de Pubill, a la que el propio organismo europeo catalogó como "inadmisible". Ahora, ha presentado una nueva queja, pero sin dar detalles sobre acciones concretas del encuentro de vuelta.

"El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia.

Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad.

Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego", dice el comunicado.