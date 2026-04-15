En vídeo, la tremenda rajada de Joan Laporta sobre la actuación arbitral de la Champions: "Es una vergüenza"

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En vídeo, la tremenda rajada de Joan Laporta sobre la actuación arbitral de la Champions: "Fue una vergüenza"
Joan Laporta ha cargado duramente contra la actuación arbitral
¿A qué sanción podría enfrentarse Raphinha tras denunciar el "robo" contra el Atleti?
Joan Laporta ha estado en el Conde Godó tras ser eliminado el FC Barcelona de la Champions. El que será presidente en unas semanas ha cargado duramente contra la actuación arbitral de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Ha dicho que fue una "vergüenza" y esto sí que es "inadmisible" por la queja que presentaron a la UEFA y que el organismo rechazo. Ha enumerado las jugadas que para él estuvieron mal arbitradas como se puede ver en el vídeo superior.