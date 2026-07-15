Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 18:04h.

Tras confirmarse la eliminación de Francia en el Mundial, salta la noticia con el extremo galo

El amigo de Pedro Porro que sueña con su fichaje por el Real Madrid

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Parece que no estaba todo dicho con el fichaje de Michael Olise por el Real Madrid. Y es que el club blanco llegó a desmentir negociaciones con el astro francés o su entorno mediante un comunicado oficial en el que expresaba su máximo respeto al Bayern de Múnich. Sin embargo, ha sido confirmarse la eliminación de la selección de Francia en el Mundial y saltar la noticia en torno al delantero galo.

Y es que, según informa Santi Aouna en FootMercato, la intención de Michael Olise es la de fichar por el Real Madrid este mismo verano. No el próximo o dentro de dos, esta misma ventana de traspasos, y así lo comunicará a la directiva del conjunto bávaro. Esto cambia por completo el panorama en torno a la operación, pues supone una medida de presión sobre el club muniqués, que ahora tendrá que sentarse a negociar con el conjunto blanco.

En este sentido, el Bayern de Múnich ha repetido en numerosas ocasiones durante los últimos dos meses que no hay cantidad alguna de dinero que pueda propiciar la salida de Michael Olise. Tanto es así que, de hecho, estaban intentando negociar una ampliación de contrato con una consecuente subida de salario. Sin embargo, según la citada información, esta era la postura oficial de la entidad. Y es que, de manera paralela a esos intentos de renovación, habrían estado sondeando posibles fichajes para suplir al '11' de Francia.

Michael Olise y la reunión con el Bayern para fichar por el Real Madrid

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Sin embargo, la intención de Michael Olise es la de comunicar su intención a la directiva del Bayern de Múnich en una reunión que tendrá lugar pronto, toda vez que ya ha finalizado el paso de la selección de Francia por el Mundial. Se desconoce, eso sí, si primero se irá de vacaciones o si, por el contrario, acudirá de manera directa a Múnich para mantener dicha reunión.

Por su parte, en el Real Madrid este movimiento abriría la puerta a una operación a la que ellos mismos se habrían cerrado, en vistas de la tozudez del Bayern de Múnich para sentarse a negociar. Sea como fuere, la intención en el club blanco, siempre según la citada información, sería la de plantear una oferta récord para tratar de cerrar su fichaje. De este modo, todo apunta a que el culebrón de Michael Olise todavía tiene varios capítulos por delante en este mes y medio que le resta al mercado de fichajes de verano.ñ