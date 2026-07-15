El amigo de Pedro Porro que sueña con su fichaje por el Real Madrid

Juan Pérez 15 JUL 2026 - 13:59h.

El lateral acaba de renovar con el Tottenham Hotspur

El abrazo de Jesús Navas a Pedro Porro, el 'heredero' del lateral diestro de España

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El sueño de un chaval de Don Benito ha llegado hasta Nueva York tras certificar la clasificación de España la final de un Mundial, y entre tanta gloria, su familia disfruta del viaje. Pedro Porro es uno de los grandes protagonistas del recital de La Roja ante Francia no solo por su gol sino por su incansable trabajo en banda tanto en defensa como en ataque, y uno de sus pilares más cercanos en Extremadura ya se lo imagina vestido con la camiseta del Real Madrid.

El MVP de Pedro Porro en las semifinales de la Copa del Mundo son palabras mayores para su círculo más cercano, emocionado y encantado del nivel del lateral derecho del Tottenham con España. Así lo demuestra TV1 en un reportaje especial desde Don Benito donde hablan con familiares y amigos, y de esa charla se desprende la energía de uno de sus mejores colegas de toda la vida.

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Jony confiesa que Pedro podía llevarse cinco o seis horas jugando al fútbol en la calle hasta recibir la llamada familiar para la cena, y de ahí salió una estrella. El amigo aclara además que quiere ver al actual jugador del Tottenham Hotspur en LALIGA, más concretamente en el más laureado de Europa: "Siempre le quieres ver en los equipos grandes, mi sueño es verlo en el Real Madrid".

Por contra su abuelo materno, el que le empujó desde pequeño a disfrutar del fútbol, rechaza la elección entre Madrid o Barça para darle prioridad al Arroyo. Un imposible que habla de la sencillez de su sangre de la que todo el pueblo habla: "La gente en Don Benito se vuelve loca con él, y sabe que siempre tiene los pies en el suelo, es un cacho de pan", una definición que le coloca aún más en los altares de una Selección Española que ahora sueña con el último triunfo en Nueva York para levantar la copa.

Mientras tanto el fichaje de Pedro Porro parece harto complicado precisamente porque hace un mes, los Spurs concretaron su renovación definiéndolo como uno de los líderes del equipo. Sin ir más lejos disputó 47 partidos oficiales y su director deportivo, Johan Lange, lo definía como uno de los mejores del mundo. Si de verdad alguien quiere ir a por él precisamente este verano, no lo va a tener nada fácil para negociar.