Redacción ElDesmarque Madrid, 15 JUL 2026 - 13:41h.

El partido fue a las 21:00 y Mourinho se encontraba en la ciudad deportiva del Real Madrid

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José Mourinho vivió la clasificación de la Selección Española para la final del Mundial 2026 desde la ciudad deportiva del Real Madrid. El técnico portugués, que ya ha comenzado su trabajo en Valdebebas para la pretemporada del conjunto blanco, decidió ver el partido junto a su cuerpo técnico en las instalaciones tras la sesión de entrenamiento de por la mañana. El técnico portugués compartió la publicación en su perfil oficial de Instagram.

Mourinho vio la clasificación de España para la final en Valdebebas

La jornada de trabajo en Valdebebas no terminó con el entrenamiento de la mañana ya que José Mourinho optó por quedarse en las instalaciones del Real Madrid para presenciar la semifinal del Mundial entre España y Francia acompañado de sus asistentes. Además del interés deportivo que despertaba la semifinal, el técnico portugués también pudo seguir de cerca a varios futbolistas merengues.

En las filas de España fue titular Marc Cucurella, fichaje del conjunto blanco en este mercado, mientras que en la selección francesa estuvieron sobre el césped Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. El técnico portugués no pudo ver a Ibrahima Konaté que, con Didier Deschamps, ha sido suplente durante toda la Copa del Mundo.

La victoria de la selección española por 0-2 confirmó el excelente momento del equipo de Luis de la Fuente, que ya espera rival en la final después de completar un torneo muy sólido. Desde el inicio del Mundial, España era una de la selecciones favoritas, pero la fase de grupos hizo que La Roja pasara a un segundo plano. La realidad es que, durante la fase eliminatoria, se ha consolidado como una de las selecciones más fiables de la competición. Mourinho y su cuerpo técnico fueron testigos de una noche histórica para el fútbol español, antes de retomar el trabajo con el Real Madrid en una pretemporada que estará marcada por lo corta que será.