Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 18:58h.

LaLiga arranca con un atracón de fútbol y nuevo calendario: 34 de 37 días con partidos, siete jornadas seguidas y un parón de tres semanas

El equipo completó su segunda sesión de trabajo en Valdebebas

Compartir







José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha completado la configuración de su cuerpo técnico tras la salida del preparador de porteros, Luis Llopis, cuyo futuro en el club blanco todavía está por definir, y con la incorporación del fisiólogo Sandro Carriço, que, procedente del Benfica, apuntalará el equipo de trabajo del técnico portugués.

Llopis, técnico de guardametas en etapas en las que el Real Madrid ganó títulos bajo el mandato de entrenadores como Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti, no aparece en la lista de ayudantes de Mourinho publicada en la web oficial del club madridista. La principal novedad es la presencia de Carriço, cuyo trabajo consistirá en analizar el rendimiento físico de los jugadores y ayudar a optimizarlo mediante datos y evidencias científicas.

PUEDE INTERESARTE Mourinho desata la locura en Valdebebas: varios minutos firmando mientras los madridistas le cantan

La lista de técnicos la completan Joao Tralhao (segundo entrenador), Pedro Machado y Sami Khedira (asistentes técnicos), Nuno Santos (entrenador de porteros), Antonio Dias y Antonio Pintus (preparadores físicos) y Roberto Merella (analista jefe).

Nuevo entrenamiento en Valdebebas

Todos trabajan ya en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde este lunes contactaron por primera vez con los jugadores del Real Madrid disponibles. En total son ocho: Dean Huijsen, Raúl Asencio, Andryi Lunin, Trent-Alexander Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Gonzalo García y Franco Mastantuono. Por lesión, trabajaron fuera del grupo Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy.

PUEDE INTERESARTE Michael Olise hablará con el Bayern tras el Mundial y una oferta de 200 millones podría acercarle al Real Madrid

Este martes, Mourinho estará al frente de otra sesión de entrenamiento, en la que no estarán los jugadores que disputaron el Mundial y que aún disponen de vacaciones: Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil).

PUEDE INTERESARTE La enésima venta millonaria del Real Madrid: Víctor Valdepeñas a la Fiorentina

Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el torneo y disputarán las semifinales del torneo: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).