Entre el sábado 15 de agosto y el lunes 21 de septiembre sólo habrá tres días sin fútbol

Por qué el Atlético juega su partido aplazado contra el Málaga una semana antes que el resto

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Si piensas que vas a echar de menos el fútbol una vez que acabe el Mundial 2026, prepárate para lo que viene. LaLiga ha anunciado este martes los horarios de las tres primeras jornadas de la temporada 2026/2027, que arrancará apenas cuatro semanas después de que se dispute la final de Nueva York. Y lo hará a lo grande: siete jornadas seguidas y fútbol durante 34 de los 37 primeros días del campeonato. Luego, llegará un nuevo parón de selecciones que durará tres semanas.

Siete jornadas de LaLiga antes del primer parón

LaLiga arrancará el sábado 15 de agosto en Mendizorroza con la disputa del Alavés-Getafe. De ahí hasta el lunes 21 de septiembre hay 37 días, con siete jornadas ligueras y la primera jornada de la Champions y la Europa League. Y durante esos 37 días, sólo tres fechas están desiertas: no habrá fútbol el martes 18 de agosto, el martes 1 de septiembre ni el jueves 3 de septiembre.

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Los primeros partidos de la jornada 1 se jugará durante los días 15, 16 y 17 de agosto. El martes 18 de agosto tocará descansar, pero el miércoles 19 se juega el Atlético-Málaga. Y el jueves 20 arranca ya la segunda jornada, que se alargará durante los días 21, 22, 23 y 24 de agosto.

Los días 25, 26 y 27 se disputarán los tres partidos pendientes de la jornada 1, atrasados debido a la presencia de jugadores internacionales en semifinales de Mundial. Y el viernes 28 arrancará ya la jornada 3, que se extenderá durante los días 29, 30 y 31 de agosto.

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Entre el martes 1 y el jueves 2 de septiembre se debe disputar el Celta-Real Sociedad correspondiente a la jornada 6. ¿Por qué? Porque la jornada 6 se disputa entre semana, pero esa misma semana se juega la primera jornada de la Europa League, por lo que LaLiga ha emparejado a propósito a los dos clubes que participan en el torneo para que puedan liberar su fecha y adelantar su encuentro, previsiblemente, al 1 de septiembre. Es decir, que durante esa semana habrá dos días sin fútbol.

Champions, Europa League y tres semanas de selecciones

A falta de horarios oficiales, todo apunta a que la jornada 4 de LaLiga se disputará durante los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre. La primera jornada de la Champions League, con cinco equipos españoles, se jugará el 8, 9 y 10 de septiembre. Y el viernes 11 de septiembre arrancará de nuevo la jornada 5, que se extendería durante los días 12, 13 y 14. Además, el 15, 16 y 17 se jugará la jornada 6, entre semana. Y en esas mismas fechas, el Celta y la Real Sociedad debutarán también en la Europa League.

La jornada 7 arrancará previsiblemente el viernes 18 de septiembre y se alargará durante los días 19 y 20, sin fútbol el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes 21 de septiembre arranca otra de las novedades del nuevo calendario: un parón de selecciones que durará tres semanas, hasta el miércoles 6 de octubre.

Años atrás, lo habitual era jugar tres o cuatro jornadas y realizar el primer parón de selecciones en septiembre, con otro parón en octubre u otro en noviembre. Pero esta temporada, la FIFA ha aprobado un nuevo calendario que une los parones de septiembre y octubre en tres semanas, por lo que posteriormente y sólo restará un parón más antes de acabar el año, esta vez sí de dos semanas, entre el 9 y el 17 de noviembre.