Por qué Real Sociedad y Celta de Vigo tendrán que adelantar la fecha de su partido de la jornada 6

LaLiga y la RFEF han emparejado a los dos clubes para adelantar su encuentro

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LaLiga y la RFEF han anunciado este martes su calendario completo para la temporada 2026/2027. Un calendario que, entre otras muchas cosas, tiene un asterisco marcado para los dos clubes españoles que jugarán la Europa League el próximo curso: la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Como viene siendo habitual, la RFEF ha teledirigido el calendario para que se den ciertos encuentros en ciertas fechas concretas. Y entre esas fechas señaladas de antemano destaca la visita del cuadro vigués a Anoeta en la jornada 6.

Y es que la RFEF se ha encargado de que Real Sociedad y Celta jueguen entre sí en esa jornada 6, que se debe disputar durante el martes 15, el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre. Se trata, de hecho, de la primera jornada entre semana de todo el campeonato... pero a su vez coincide con la primera jornada de la Europa League.

Así pues, el Real Sociedad-Celta no se jugará durante esa semana, sino que se adelantará a los días 1, 2 o 3 de septiembre, tal y como ha señalado la propia RFEF en sus canales oficiales. Es decir, que se jugará entre semana entre los partidos de la jornada 3 y los partidos de la jornada 4.

El Real Sociedad-Celta se adelanta dos semanas

Cabe recordar que, desde que se implementaron los nuevos formatos de competiciones europeas, cada competición tiene una semana reservada en exclusividad. Es decir, que hay una semana en la que sólo hay Europa League, pero no Champions ni Conference. Y esa semana es precisamente la de la primera jornada. El pasado curso ya pasó lo mismo con el Betis y el Celta de Vigo, los dos equipos españoles que jugaban por entonces la Europa League, y la solución de la RFEF y LaLiga fue la misma: hacerlos coincidir en la jornada 6 para adelantar su encuentro a agosto.

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Además, la RFEF también advierte de que los equipos "con un número relevante de jugadores en semifinales o final del Mundial" jugarán la jornada 1 diez durante los días 25, 26 o 27 de agosto. Es decir, diez días más tarde y entre la jornada 2 y la jornada 3.