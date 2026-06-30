Jornada 1, jornada 38 y calendario completo de LaLiga EA Sports 2026/2027

El campeonato arrancará el fin de semana del 16 de agosto

Calendario completo de LaLiga Hypermotion en Segunda División

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Ya tenemos calendario de LaLiga EA Sports para la temporada 2026/2027. La RFEF ha realizado este martes por la noche en Madrid el acto de presentación de calendarios de todas las competiciones profesionales. La Primera División masculina arrancará el fin de semana del 16 de agosto, con la opción de que algunos partidos se retrasen diez días condicionados por el Mundial, mientras que la jornada 38 se disputará el fin de semana del 30 de mayo.

Partidos de la jornada 1 de LaLiga 26/27

La jornada 1 se disputará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, con la opción, como es habitual, de que algún partido se adelante al viernes. Además, Javier Tebas ya anunció la posibilidad de que algunos clubes arranquen más tarde en caso de que sus jugadores lleguen a las rondas finales del Mundial para cumplir con los plazos estipulados de vacaciones y pretemporada.

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Los partidos de la jornada 1 de LaLiga son los siguientes:

Alavés-Getafe.

Atlético de Madrid-Málaga.

Celta de Vigo-Osasuna.

Deportivo-Elche.

Espanyol-Levante.

Barcelona-Athletic.

Racing-Villarreal.

Real Madrid-Real Sociedad.

Sevilla-Rayo Vallecano.

Valencia-Betis.

Partidos de la jornada 38 de LaLiga 26/27

La última jornada del campeonato español se disputará algo más tarde de lo habitual, durante el fin de semana del 30 de mayo, una semana antes de la final de la Champions League, que será el colofón a la temporada futbolística. Cabe recordar que el próximo verano no habrá Eurocopa ni Mundial, lo que permite estirar algo más el calendario de LaLiga.

Los partidos de la jornada 38 de LaLiga son los siguientes:

Athletic-Rayo Vallecano.

Betis-Atlético de Madrid.

Elche-Racing.

Espanyol-Alavés.

Getafe-Barcelona.

Levante-Celta.

Málaga-Sevilla.

Osasuna-Valencia.

Real Madrid-Deportivo.

Real Sociedad-Villarreal.

Calendario completo de LaLiga EA Sports 2026/2027

Aquí puedes consultar el calendario completo de LaLiga EA Sports para la temporada 2026/2027:

Calendario completo de LaLiga 2026/2027 en este enlace.