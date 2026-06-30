Calendario completo de LALIGA Hypermotion 2026/27: jornada 1, jornada 42 y todos los partidos

Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 20:43h.

Este martes se ha conocido el calendario al completo de la categoría de plata

Los cuatro árbitros señalados por la RFEF que descienden a Segunda

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Sin tiempo para el respiro, la categoría de plata comienza a dar sus primeros pasos de cara a la próxima temporada. Tras cerrarse el pasado curso con el histórico ascenso del Málaga CF, este martes se ha conocido el calendario al completo de LALIGA Hypermotion 2026/27. En ElDesmarque repasamos todos los enfrentamientos de la primera y la última jornada, así como todas las fechas de la temporada.

La jornada 1 de LALIGA Hypermotion 2026/27, al completo

Esta es la primera jornada de la categoría de plata al completo:

La jornada 42 de LALIGA Hypermotion 2026/27, al completo

Así terminará LALIGA Hypermotion en su edición 2026/27:

El calendario al completo de LALIGA Hypermotion 2026/27

En este enlace puedes ver todos los partidos de LALIGA Hypermotion en la temporada 2026/27. Las 42 jornadas, al completo.