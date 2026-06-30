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Calendario completo de LALIGA Hypermotion 2026/27: jornada 1, jornada 42 y todos los partidos

El balón de invierno de LaLiga Hypermotion, durante un partido
El balón de invierno de LaLiga Hypermotion, durante un partido. LALIGA
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Sin tiempo para el respiro, la categoría de plata comienza a dar sus primeros pasos de cara a la próxima temporada. Tras cerrarse el pasado curso con el histórico ascenso del Málaga CF, este martes se ha conocido el calendario al completo de LALIGA Hypermotion 2026/27. En ElDesmarque repasamos todos los enfrentamientos de la primera y la última jornada, así como todas las fechas de la temporada.

La afición del Oviedo, más unida que nunca tras el descenso
La afición del Oviedo, más unida que nunca tras el descenso. LaLiga
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Esta es la primera jornada de la categoría de plata al completo:

Primer jornada LALIGA Hypermotion
Primer jornada LALIGA Hypermotion. LALIGA

La jornada 42 de LALIGA Hypermotion 2026/27, al completo

Así terminará LALIGA Hypermotion en su edición 2026/27:

La última jornada de LALIGA Hypermotion
La última jornada de LALIGA Hypermotion. LALIGA

El calendario al completo de LALIGA Hypermotion 2026/27

En este enlace puedes ver todos los partidos de LALIGA Hypermotion en la temporada 2026/27. Las 42 jornadas, al completo.

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