Los cuatro árbitros señalados por la RFEF que descienden a Segunda

Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 20:17h.

Los cinco mejores y peores árbitros de la 25/26 y los que pueden descender: el ranking de Mr. Asubío

Revolución y sorpresas en ambas categorías

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La temporada 2026/27 comienza a tomar forma en muchos sentidos. Mientras los clubes siguen construyendo sus respectivos proyectos y plantillas en el presente mercado estival, otros aspectos comienzan a perfilarse. Uno de ellos tiene que ver con el estamento arbitral. El Comité Técnico de Árbitros anunció recientemente los colegiados que estarán en LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION el año venidero con varias sorpresas.

Para empezar, hasta cuatro que estuvieron en Primera el pasado curso descienden a Segunda. La noticia más llamativa es el descenso de dos colegiados internacionales como son Guillermo Cuadra Fernández y Alejandro Muñiz Ruiz. Ambos dejarán el arbitraje en activo para incorporarse al equipo de VAR. También bajan a LALIGA HYPERMOTION Iosu Galech Apezteguía y José Luis Guzmán Mansilla. Ninguno de ellos ha logrado superar el corte en su primer año en la élite.

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Para cubrir las bajas de los cuatro ascienden a Primera Jon Ander González Esteban, Carlos Muñiz Muñoz, Luis Bestard y Orellana Cid. Destaca también el ascenso a LALIGA HYPERMOTION de la colegiada Olatz Rivera, segunda mujer que lo logra. Junto a ella suben Abraham Domínguez, Daniel Miranda, Juan Manuel Gordillo, Gonzalo Romero y Pablo Morales.

Los árbitros de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION

El Comité Técnico de Árbitros ha dictaminado que estos serán los árbitros que estarán en Primera y Segunda la próxima temporada.

LALIGA EA SPORTS: Jesús Gil, Jon Ander González, José Luis Munuera, José María Sánchez, Adrián Cordero, Alejandro Hernández, Alejandro Quintero, Carlos Muñiz, Juan Martínez, Luis Bestard, Manuel Orellana, Mateo Busquets, César Soto, Fran Hernández, Isidro Díaz, Javier Alberola, Miguel Ángel Ortiz, Miguel Sesma, Ricardo de Burgos y Víctor García.

LALIGA HYPERMOTION: Abraham Domínguez, Alejandro Morilla, Gorka Etayo, Iosu Galech, José Antonio Sánchez, José Luis Guzmán, Alejandro Ojaos, Andrés Fuentes, Dámaso Arcediano, Daniel Miranda, Juan Manuel Gordillo, Manuel Ángel Pérez, Marta Huerta, Olatz Rivera, Daniel Palencia, Eder Mallo, Germán Cid, Gonzalo Romero, Pablo Morales, Rafael Sánchez, Salvador Lax y Saúl Ais.