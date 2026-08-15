Los descartes de Hansi Flick en el Barcelona: fuera de convocatoria y en la rampa de salida

Celia Pérez 15 AGO 2026 - 18:29h.

Convocatoria para el amistoso frente al Basilea

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El Barça de Hansi Flick sigue cogiendo ritmo esta pretemporada con un nuevo amistoso. Tras haberse medido al Birmingham City y al Udine, ahora el conjunto culé viaja hasta Suiza para medirse al Basilea en el St. Jakob Park este domingo a las 16.30 horas. Una nueva prueba antes del inicio de competición y que deja al descubierto los descartes con los que no cuenta el técnico alemán esta temporada y a los que el club les busca un acomodo.

Además de la ausencia de Ferran Torres, ya confirmado su traspaso al PSG por casi 50 millones de euros, en la lista de convocados tampoco han entrado nombres como los de de Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre y Yaakobishvili. Ninguno de los cuatro viaja hasta tierras suizas ya que el club, tal y como contaba el diario Marca, no quiere correr riesgos. Todos están en la rampa de salida y quiere evitar lo que ha pasado con Roony Bardghji, que se lesionen antes de poder darles salida. De hecho, llevan días ejercitándose al margen de sus compañeros.

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De los cuatro, la dirección deportiva tiene bastante encarrilada la marcha de Jofre al Ajax, con un acuerdo de traspaso que puede alcanzar los tres millones de euros, y también la Yaakobishvili al Almería. Sin embargo, en cuanto a la de Marc Casadó todo indica que acabará en el fútbol árabe, aunque todavía no hay acuerdo. En la Ciudad Condal quieren conseguir un buen traspaso, pero todavía no se ha determinado nada.

La convocatoria completa de Hansi Flick:

Hansi Flick ha considerado llevarse los siguientes jugadores para el duelo amistoso contra el Basilea: Joan García, Szczesny, Eder Aller, Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric, Álvaro Cortés, X. Espart, Pesquer, Fermín, Dani Olmo, Bernal, Fariñas, Goren, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi, Bisiwu, Hamza y Ebrima Tunkara.

Hay que tener en cuenta que no han entrado Pedri, que está con un plan específico desde su regreso, ni Gavi, por gestión de cargas, además del lesionado Frenkie de Jong.