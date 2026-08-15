Deco se la juega en el Barça con 15 millones extra por el fichaje de Georges Mikautadze

Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 16:47h.

Mikautadze, alternativa a Julián Álvarez

Revelan la charla de Julián Álvarez con sus compañeros pidiendo perdón: "Ya no lo esconde"

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El FC Barcelona sigue a vueltas con el culebrón por el fichaje de Julián Álvarez mientras los días pasan y el cierre del mercado asoma en el horizonte sin acercarse siquiera a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Por ello, la directiva culé ha puesto el foco también en otros delanteros que sirvan como alternativa a la Araña, entre los que se encuentran Luis Suárez o Georges Mikautadze, aunque el Villarreal no lo pondrá nada fácil.

El delantero georgiano llegó al club groguet el pasado verano a cambio de 30 millones con una cláusula para este verano en caso de que llegase algún conjunto interesado en sus servicios. Esta está cifrada en 60 millones de euros aunque los castellonenses no quieren apuros de última hora y se aseguraron de que esta aumentara hasta los 75 kilos en los 10 últimos días del mercado de fichajes.

El próximo 31 de agosto cerrará la ventana veraniega de 2026 y el 1 de septiembre a las 00.00h. se pondrá punto y final a este mercado. Por tanto, en la medianoche del próximo viernes 21 de agosto al sábado 22 llegará el último momento en el que el precio de Georges Mikautadze estará en los 60 kilos antes de aumentar.

Los goles de Mikautadze le ponen bajo el foco del Barcelona

El que fuera máximo goleador de la pasada Eurocopa, igualado a otros cinco hombres entre los que se encuentra el culé Dani Olmo, estuvo correcto durante su primer año en el Villarreal sin llegar a cumplir todas las expectativas. En 42 partidos con la camiseta amarilla, el ariete sumó 15 goles y seis asistencias que ayudaron a los de Marcelino García Toral a alcanzar la tercera plaza en LALIGA EA Sports.

Méritos que han llevado a Deco a colocar a Mikautadze dentro de la lista de alternativas si finalmente el fichaje de Julián Álvarez no termina llevándose a cabo con un Atlético de Madrid que sigue negándose a negociar. El problema es que el Barcelona tiene menos de una semana para lanzarse a por el jugador caucásico antes de que el precio de su cláusula de rescisión crezca en otros 15 millones de euros.