El Barcelona tantea el fichaje de Luis Suárez por si falla Julián Álvarez con una baza a su favor

Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 11:59h.

Rodri Hernández rompe su silencio y no descarta un nuevo giro a su futuro: "Lo daré todo"

Tiene una cláusula de 80 millones de euros

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El Barcelona sigue empeñado en fichar a Julián Álvarez este verano. El futbolista ya se pronunció al respecto durante el Mundial y, desde ahí, todo han sido disputas entre las partes. Con el paso del tiempo, su salida del Atlético de Madrid se ha ido complicando hasta el punto de que en el conjunto blaugrana ya miran otras opciones por si falla el argentino. Se habló de Lautaro Martínez y ahora aparece el nombre de Luis Suárez.

Según cuenta Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el Barça tendría en su agenda al delantero del Sporting de Portugal. Su precio de salida son los 80 millones de euros de su cláusula, una cantidad por la cual el conjunto luso no piensa negociar después de rechazar algunas ofertas de la Premier y de Arabia Saudí. Las relaciones entre ambos clubes son positivas, lo que facilitaría la operación en caso de avanzar.

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Esa es la principal baza que juega a favor de su fichaje por el Barcelona. Las relaciones con el Sporting de Portugal son bastante positivas y eso no será un problema. Sí puede serlo el económico. El equipo luso no bajará de los 80 millones de euros de su cláusula, aunque tampoco debería ser un problema teniendo en cuenta las estimaciones por la llegada de Julián Álvarez.

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De cualquier forma, el Barcelona sondea el mercado en busca de alternativas. Los días siguen pasando, la llegada de Julián no se hace efectiva y el Atlético cada vez lo pone más difícil. Las posibilidades se reducen y cada vez gana más peso que el Barça acuda al mercado a por otro delantero. La recta final de agosto dictará sentencia sobre el futuro del argentino, quien recientemente se quedó fuera de la convocatoria del Atlético de Madrid para el amistosos frente al Olympique de Marsella.