Marcha histórica de España: oros de María Pérez y Paul McGrath y un total de cuatro medallas europeas

Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 13:31h.

España confirma su dominio en la marcha

Las lágrimas de María Pérez tras proclamarse campeona del mundo en Tokio

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Los Europeos de Atletismo de Birmingham 2026 han acogido un día histórico para la delegación española y de nuevo con la marcha como protagonista como suele ser habitual en estas competiciones. María Pérez ha agrandado su leyenda con el oro en el medio maratón marcha y esta vez ha estado acompañada por Paul McGrath, que se ha llevado la presea dorada masculina en dicha prueba para cerrar el sábado con la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Raquel González, ambas en la maratón marcha.

María Pérez amplía un palmarés de leyenda

Ocho años después de su victoria en Berlín 2018, la granadina María Pérez sumó su segundo título europeo en Birmingham (Reino Unido) en el medio maratón marcha, en una carrera que lideró desde el inicio y en la que registró un tiempo de 1h30:06, récord del mundo.

La pupila de Jacinto Garzón, muy segura desde el principio, quiso liderar la carrera desde el disparo de salida y consiguió su objetivo porque imprimió un ritmo muy fuerte que sólo fue capaz de seguir en los primeros kilómetros su amiga y compañera de entrenamientos en Font Romeu y Livigno, la italiana Antonella Palmisano, que acabaría siendo quinta.

En ese momento, la granadina, sin aflojar su ritmo, se quedó sola. Palmisano desfalleció, el resto iba muy por detrás, y ella comenzó a abrir brecha sin oposición y supo aguantar hasta el final llegando a meta en solitario hasta el punto de poder disfrutar de la victoria frenando el ritmo y cogiendo una bandera española para celebrar el triunfo en esos últimos metros. Segunda quedó la italiana Alexandrina Mihai con un crono de 1h31:04 y tercera fue la ucraniana Lyudmila Olyanovska con 1h31:07, récord nacional.

"Estoy feliz. No esperaba hacer esta marca. Las condiciones eran buenas de temperatura pero el circuito era duro, con subidas y bajadas, y también estrecho. No ha sido fácil pero hemos podido salvarlo de la mejor manera", dijo a TVE María Pérez, que aseguró que "otra vez la marcha salva al atletismo español y se merece un respeto".

Con esta victoria en Birmingham, María Pérez amplía un palmarés de leyenda que incluye cuatro oros mundiales y dos europeos a nivel individual, dos oros continentales por equipos, un oro y una plata olímpica y un premio como atleta del año en 2025 otorgado por World Athletics.

Paul McGrath hace historia con su primer oro europeo

El español Paul McGrath se convirtió este sábado, con un tiempo de 1h23:23, en campeón de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham (Reino Unido), logrando en la ciudad inglesa el mayor logro de su carrera deportiva tras la plata continental cosechada hace dos años en Roma 2024 y el bronce mundial en Tokio 2025.

Pasado el kilómetro 12, McGrath logró cambiar el ritmo sin encontrar respuesta en sus rivales, algo que le permitió ir abriendo brecha sin apenas oposición y entrar en meta en solitario, aventajando en trece segundos al italiano Fortunato (1h23:36) y en veintiséis al también italiano Andrea Cosi (1h23:49).

"La marcha siempre responde y todos hemos hecho un gran resultado. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero es un sueño ser campeón de Europa", dijo al llegar a meta el atleta catalán, que aseguró que el primer kilómetro fue "muy lento" para sus intereses. "Yo no quería que fuera así. Quería coger ritmo, calmarme, y acabar a tope. Eso es lo que tenia pensado y al final así ha sido. He podido aguantar y eso es lo más importante", confesó en declaraciones a TVE.

Los otros dos españoles en competición, los madrileños Álvaro López, debutante europeo, y Diego García Carrera, doble medallista continental (plata en Berlín 2018 y bronce en Múnich 2022), aguantaron en las posiciones de cabeza hasta mitad de carrera y finalizaron en séptima (1h25:25) y octava posición (1h25:41), respectivamente, logrando sendos puestos de finalista. EFE

Miguel Ángel López se queda con la plata en la maratón marcha

El marchador murciano Miguel Ángel López, con un tiempo de 2h56:57, logró este sábado en los Europeos de Birmingham (Reino Unido) la medalla de plata en la distancia de maratón, al llegar a meta solo por detrás del italiano Massino Stano, ganador. A sus 38 años, López, capitán de la selección española con 36 internacionalidades, tiró de oficio para lograr una plata sufrida que pudo ser oro, ya que entre el kilómetro 27 y 32 llegó a liderar la prueba.

El murciano, campeón del mundo en Tokio 2015 en 20 kilómetros marcha pero que nunca había hecho un maratón en competición oficial, tuvo un momento de bajón pasado ese kilómetro 32, cuando fue adelantado por Stano y el húngaro Bence Venyercsan, situándose tercero hasta el 41, en el que se recuperó, cambió el ritmo y volvió a recuperar la segunda plaza. La medalla de bronce se la llevó el francés Aurelien Quinion, que, con 2h59:29, adelantó al húngaro en los metros finales para subir al tercer cajón del podio.

Raquel González se cuelga el bronce en la maratón marcha

La barcelonesa Raquel González, que firmó un tiempo de 3h14:55, logró este sábado la medalla de bronce en el maratón marcha de los Europeos de Birmingham (Reino Unido), en los que se llevó la medalla de oro la italiana Sofia Fiorini y la plata la polaca Katarzyna Zdzieblo.

Raquel González, de 36 años y entrenada por Alejandro Aragoneses, también entrenador del campeón europeo de medio maratón Paul McGrath, volvió a demostrar el excelente nivel competitivo que posee en las grandes citas con una carrera muy solvente en la que volvió a subir al podio, como ya hizo hace cuatro años en Múnich 2022 en la distancia de 35 kilómetros para recoger una plata.

La atleta catalana, que sumó en la ciudad inglesa su internacionalidad número 24 con la selección española, fue siempre en las primeras posiciones de la carrera hasta que el grupo se rompió y logró acomodarse en la tercera plaza desde el kilómetro 24, aguantando diecisiete para conseguir el bronce. El triunfo, con mucha autoridad, fue para la italiana Sofia Fiorini, que hizo 3h15:11, récord del mundo y récord de Europa sub-23. Segunda fue la polaca Katarzyna Zdieblo con 3h18:48.