Fran Duarte Madrid, 12 AGO 2026 - 11:51h.

El entrenador alemán no quiere que se repita un caso como el de la lesión de Roony Bardhji y ha apartado a los futbolistas que el club quiere traspasar

Confirmada la grave lesión de rodilla de Roony Bardghji: casi adiós a la temporada

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El FC Barcelona tiene que seguir ajustando su plantilla de cara a la temporada 2026/27 y para ello tiene que dar salida a algunos jugadores. Mientras se espera por Julián Álvarez y Rodri Hernández, el club quiere sacar dinero con algunas ventas de jugadores como Ferran Torres, muy cerca de irse al PSG, Héctor Fort o Marc Casadó entre otros. Precisamente a Ferran le han concedido un permiso especial para no incorporarse este miércoles a los entrenamientos como el resto de sus compañeros de Selección hasta que termine de concretarse su traspaso al equipo entrenado por Luis Enrique.

Pero no es la única decisión que se ha tomado al respecto. Después de la lesión de Roony Bardhji, que tenía las maletas hechas para salir del equipo al no tener sitio después del fichaje de Karim Adeyemi, Hansi Flick ha decidido no correr más riesgos y ha separado a los futbolistas que pueden marcharse del resto de jugadores en los entrenamientos. Unas sesiones en las que pretende que no pierdan ritmo, pero con una intensidad menor para no arriesgarse a ninguna lesión.

Hansi Flick no quiere que se repita un caso como el de Roony Bardhji

Los jugadores ‘apartados’ son Marc Casadó, Héctor Fort, Guille, Toni Fernández, Tommy Marqués y Jofre. Todos ellos futbolistas que no cuentan para el técnico alemán y de los que se espera recaudar con sus traspasos. Flick ya dejó sin viajar a Bardhji y Casadó a Udine precisamente por el mismo motivo y es que ni él ni el club quieren arriesgarse a frustrar estas salidas por una lesión de última hora. Ya ha sucedido con Roony y no quieren que pueda volver a suceder.

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Sin embargo, esto no ha sentado muy bien en el vestuario culé a pesar de que esta medida la transmiten desde el cuerpo técnico para proteger a los propios futbolistas. Casadó tiene claro que no cuenta y su salida está muy próxima a Arabia Saudí, aunque no termina de convencerle el destino. Lo mismo sucede con Héctor Fort, Jofre Torrens y Tommy Marqués, a los que se les busca un traspaso antes de que concluya este mercado.