Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 09:05h.

Varios exjugadores del Real Madrid habrían recomendado a Rodri no fichar por el conjunto blanco "en este momento"

El cuadro blaugrana ya prepara la segunda oferta por su fichaje

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Rodri Hernández se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano. Incluso ha generado disputa entre dos eternos rivales. El mediocentro del Manchester City, campeón del Mundo con España y en plena recuperación de una operación de espalda, apunta a fichar por el Barcelona. Cuando parecía que el Real Madrid sería su destino, todo apunta a que el Camp Nou será su hogar desde muy pronto. Las partes siguen negociando hasta alcanzar el ansiado acuerdo.

No está siendo fácil. Las pretensiones económicas del Manchester City por Rodri son bastante altas, pero el Barça no se cansa de negociar. La primera oferta que presentó Deco y su equipo fue rechazada y ahora toca esperar a la siguiente ofensiva blaugrana, aunque esta no se demorará. La intención del Barça es cerrar su llegada cuanto antes y todas las partes esperan llegar a un acuerdo a lo largo de esta semana.

Mientras tanto, Rodri sigue disfrutando de sus días de vacaciones tras el Mundial y la operación a la espera de conocer qué rumbo toma a posteriori. En el seno culé reina la calma, sabedores de que alcanzarán un acuerdo y de que cuentan con una baza a su favor en todo este revuelo.

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Las cartas que juega el Barcelona con el City

Como decíamos, el Barcelona transita con calma inmerso en las negociaciones con el City por Rodri. Y, todo ello, merced a que hay una baza que juega a favor: el contrato del futbolista. A Rodri le resta solo un año de contrato por delante con el cuadro británico, lo que les obliga a no demorarse demasiado con las negociaciones para sacar una mayor tajada económica. Las pretensiones del club rondan los 70 millones de euros y las últimas informaciones apuntan a que la segunda oferta del Barça rondaría los 50-55 kilos además de otros 10-15 en variables. El acuerdo está cerca.