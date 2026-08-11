El Celta de Vigo solicita a LaLiga aplazar el partido ante Osasuna de la jornada 1

El partido está "en peligro" por el mal estado del césped, pero Osasuna quiere jugar

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El partido de la primera jornada entre el RC Celta de Vigo y CA Osasuna está "en peligro". El duelo, programado para el próximo domingo 16 de agosto a las 21:30 horas, corre serio riesgo de ser aplazado debido al mal estado del césped de Balaídos, según ha reportado la Agencia EFE de fuentes cercanas a los dos clubes.

El Celta ya ha comunicado a LaLiga que el césped de Balaídos no está en las mejores condiciones "por culpa de un hongo" y ha solicitado aplazar el partido. De igual forma, el cuadro gallego también ha informado al equipo navarro de la situación para que estén al tanto ante un posible aplazamiento.

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En cualquier caso, señala EFE, todavía no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. El Celta está por la labor de aplazar el encuentro, pero Osasuna desea jugar. Ambos clubes siguen en conversaciones a cinco días de la fecha fijada para la disputa del duelo.

El Celta de Vigo podría haber pedido antes el aplazamiento

Cabe recordar que LaLiga permitió a los clubes con al menos un jugador en semifinales de Mundial 2026 la posibilidad de aplazar sus partidos de la jornada 1 durante tres o diez días. Entre esos equipos estaba el Celta, que cuenta con un Borja Iglesias que se coronó como campeón del mundo en Nueva Jersey y ha regresado al trabajo esta misma semana, casi sin margen para estar disponible para ese debut liguero. Curiosamente, y a diferencia de equipos como el Betis, el Celta no solicitó aplazar esta primera jornada, por lo que LaLiga programó el partido para el domingo 16 de agosto.

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Ahora, en cambio, la situación es distinta. El césped de Balaídos no está en las mejores condiciones y desde Vigo consideran que lo mejor sería retrasar la fecha del encuentro, previsiblemente durante diez días, para el 18, 19 o 20 de agosto. En Osasuna, en cambio, entienden que sólo restan cinco días para iniciar el campeonato y prefieren jugar el duelo en la fecha programada desde un principio.