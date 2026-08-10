El club quiere rescindir su contrato tras firmarle en febrero hasta junio de 2027

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Seis meses después de su llegada, el RC Celta de Vigo ya busca una salida para Matías Vecino. La dirección deportiva del cuadro celeste, encabezada por Marco Garcés, sigue perfilando una plantilla en la que el uruguayo está llamado a marcharse. Y eso que aterrizó en Balaídos el pasado mes de febrero. La idea del club es rescindir el contrato del centrocampista, que no entra en los planes de Claudio Giráldez para el próximo curso.

Según informa El Faro de Vigo, el Celta ya está trabajando en la salida de Vecino y el plan pasaría por rescindir su contrato, que le tiene vinculado con el cuadro gallego hasta junio de 2027. Giráldez ya le dejó fuera de la última gira de amistosos, signo inequívoco de que no entra en sus planes deportivos del próximo curso.

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Matías Vecino, sólo 12 partidos con el Celta de Vigo

Vecino llegó al Celta a principios del mes de febrero, cuando el mercado invernal apuraba sus últimas horas. A sus 34 años, el charrúa estaba llamado a aportar experiencia y veteranía en la medular, que llegó procedente de la Lazio, con el que acababa contrato en 2026. Firmó por el equipo celeste un contrato de un año y medio, hasta junio de 2027.

Por contra, el uruguayo apenas llegó a participar en 12 partidos durante la pasada campaña, seis de LaLiga y seis de Europa League, siendo titular en ocho ocasiones. Una lesión muscular le alejó de los planes de Giráldez en un momento clave del curso, alternando aún las dos competiciones.

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Además, durante la pretemporada ha sufrido algunas molestias en la rodilla que le han impedido tener continuidad. Vecino cumplirá 35 años a finales del mes de agosto y la idea del Celta es llegar a un acuerdo con el propio jugador para rescindir su contrato. Para ello, eso sí, todo apunta a que será necesario que el futbolista encuentre un nuevo destino antes de romper su vinculación actual.