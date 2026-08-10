Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 08:22h.

Altay Bayindir llega al Celta con uno de los mejores contratos de la plantilla

La opción de jugar en Italia pierde peso

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Uno de los futbolistas que el Celta de Vigo sigue con ahínco es Exequiel Zeballos. El atacante de Boca Juniors se coló sin hacer ruido en la agenda celeste y, pese a que el Nápoles era el mejor posicionado para hacerse con sus servicios y el destino deseado por el jugador, el escenario ha cambiado en los últimos días. Los vigueses dieron un paso en el mercado que le permite afrontar con garantías la posibilidad de firmar a un jugador que Claudio Giráldez ve con muy buenos ojos.

Así lo expresó al menos Marcó Garcés recientemente. Durante una charla con Sportitalia, el director deportivo desveló el interés dle Celta en su fichaje y los motivos de Claudio Giráldez para querer contar con él. "Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y para el entrenador es necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno, que nos ayude a abrir defensas cerradas y es uno de los jugadores que estamos viendo ciertamente", expresó. "No sé qué tan cerca puede estar", agregó sobre el estado de las negociaciones.

La opción del Celta gana peso

La complejidad por el fichaje de Exequiel Zeballos era alta. El Nápoles estaba en el camino y el argentino quería jugar en Italia. Sin embargo, las dificultades que está encontranto el cuadro italiano por el camino para dar salida a algunos jugadores está complicando la operación. El Celta permanece atento a la jugada para entrar en acción.

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La salida de Unai Núñez al Espanyol le permite afrontar con más garantías la operación. Tanto que en Balaídos están dispuestos a ofrecer hasta seis millones de euros y un contrato hasta 2031. Los próximos días serán clave para conocer novedades sobre un jugador cuyo perfil es objeto de deseo de Giráldez para el nuevo proyecto que se avecina.