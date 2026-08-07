Pablo Sánchez 07 AGO 2026 - 10:39h.

El Celta mueve una alternativa para el fichaje del pivote: el escollo para Marco Garcés

Jugará cedido en el Espanyol con una opción de compra en caso de lograr un ambicioso objetivo

Compartir







El Celta de Vigo afronta este segundo tramo del mercado con más alivio desde que concretase la salida de uno de los jugadores que estaban en esta lista. Unai Núñez cerró su marcha al Espanyol en calidad de cedido, lo que permite a los celestes respirar algo más tranquilo en el apartado económico de cara a la nueva temporada.

El acuerdo pactado indica que el Espanyol se hará cargo del 55% de la ficha mientras que el Celta abonará el 45% restante de un salario que, según cuenta Metropolitano.gal, rondará los dos millones de euros netos por temporada. Este ahorro no solo permitrá al club vigués reducir el límite salarial, sino también contar con más recursos económicos para afrontar otras operaciones que hay en liza.

PUEDE INTERESARTE El Celta acuerda con el Manchester United el fichaje del portero deseado: opción de compra y as bajo la manga

Además, el contrato alberga una cláusula que puede generar un ahorro mayor para el Celta. Si el Espanyol logra clasificarse para Europa la próxima temporada, estará obligado a adquirir en propiedad a Unai Núñez por tres millones de euros. Toda esta suma de dinero provoca que, en caso de venta, el Celta logre ahorrarse unos once millones de euros. Ocho corresponderían a las fichas de las dos temporadas restantes que le quedan de contrato con los celestes hasta 2029 y otros tres por el mencionado traspaso.

Una salida que permite avanzar en otro fichaje

Como decíamos, la marcha de Unai Núñez permite al Celta avanzar en otra serie de operaciones. Concretamente, en la de Exequiel Zeballos. Marco Garcés no tira la toalla por el argentino, pese a que su prioridad es jugar en el Nápoles y el cuadro italiano ha vuelto a reactivar la operación a la espera de algunas salidas. En Balaídos están dispuestos a pagar seis millones de euros por su traspaso y ofrecerle un suculento contrato hasta 2031. La pelota está ahora en su tejado.