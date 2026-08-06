El Celta mueve una alternativa para el fichaje del pivote: el escollo para Marco Garcés

Ángel Cotán 06 AGO 2026 - 22:09h.

El equipo celeste ha realizado una primera intentona

Claudio Giráldez explica sus últimas decisiones en el Celta y responde al mercado: "Lejos"

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El Celta de Vigo quiere acelerar su complicado mercado de fichajes. Enfocado en la operación salida, la marcha de Unai Núñez alivia el espacio salarial de la entidad olívica y permite a la dirección deportiva moverse con mayor facilidad. Aún deben salir otros activos que concentran un importante porcentaje de esta métrica, pero mientras tanto, Marco Garcés mueve nuevas incorporaciones.

El pasado miércoles, y pese a la contundente victoria ante el Sassuolo, Claudio Giráldez demandó refuerzos: "Estamos lejos de poder cerrar la plantilla todavía pero creo que el equipo está trabajando muy bien y ojalá podamos acabar siendo un equipo totalmente completo en todas las líneas y estoy seguro de que así va a ser".

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Un mensaje directo a la dirección deportiva y que parece tener respuesta. El centro del campo es una de las demarcaciones a reforzar en este segundo tramo de mercado, y a la espera de encontrar una oferta por Ilaix Moriba, Marco Garcés encuentra una alternativa.

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El Celta mueve una alternativa para el fichaje del pivote

Según avanza SER Deportivos Valencia, el Celta de Vigo está muy interesado en la contratación de Kervin Arriaga. El futbolista hondureño, de claro perfil defensivo, es una de las opciones que maneja la dirección olívica para ampliar el abanico de opciones en la medular. No obstante, no será una operación sencilla, pues la citada fuente confirma que el Levante ya ha rechazado una primera oferta por el futbolista.

Además, Marco Garcés debe ganar la carrera al AEK, club que también puja por el pivote. El Celta ha solicitado a Kervin Arriaga algo más de tiempo para poder liberar fichas y así estar en condiciones de realizar un esfuerzo económico para su incorporación. La disputa de competiciones europeas el próximo curso atrae en demasía al centrocampista granota. Compás de espera con más nombres en la recámara.