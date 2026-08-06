El Valencia prioriza a Arnau Martínez y oferta por su fichaje: una baza importante

Ángel Cotán 06 AGO 2026 - 20:18h.

Reforzar el lateral derecho, toda una obligación

En la recámara, una opción desde el Athletic Club

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El Valencia CF ni quiere ni puede esperar más. Tras sufrir una serie de complicaciones para reforzar el lateral derecho, gran prioridad en este mercado estival, el casting de opciones fue poco a poco reduciéndose y el elegido ya tiene nombre. Aún siendo una operación más costosa, todos los caminos conducen a Arnau Martínez.

El interés por el capitán del Girona lleva días cocinándose, y tal y como ha adelantado Tribuna Deportiva, el Valencia ha recibido la luz verde para acometer la operación y ya se mueve formalmente por un lateral codiciado en LALIGA EA Sports.

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La baza del Valencia CF por el fichaje de Arnau Martínez

La entidad valencianista ha emitido este jueves su primera oferta por el joven defensor de 23 años, como apunta Marca. Internacional por España en categorías inferiores, Arnau Martínez ha ejercido de líder en el Girona y se ha erigido como uno de los laterales más interesantes de la competición doméstica. El descenso de categoría catalán permite abaratar el fichaje, aunque hay competencia.

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El Valencia cuenta con una baza importante para acabar realizando esta operación. Y es muy sencilla: a Arnau Martínez le atrae el proyecto ché y se siente capaz de adueñarse de la banda derecha del Mestalla la próxima temporada.

La intención del club es cerrar la incorporación próximamente para que Arnau Martínez pueda iniciar LALIGA EA Sports 2026/27 con el Valencia CF. Si el fichaje prioritario para el lateral derecho se estanca, la entidad ché maneja alternativas como Andoni Gorosabel. El Athletic Club está por la labor de dar salida al futbolista ya que no cuenta para Edin Terzic. Sin embargo, este fichaje también guarda un escollo importante y no es otro que su alto salario. El club bilbaíno buscaría hacer caja y otros clubes como CA Osasuna también están interesados.